Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 şehit

Siirt'in Eruh ilçesinde yol kontrolü yapan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusu şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, Eruh-Çizmeli-Bilgili-Doğanca-Okçular yolunda, terör örgütü PKK mensupları, yol emniyetini sağlayan karma time Bilgili köyü istikametinden uzun namlulu silahlarla saldırdı.
Açılan ilk ateşte başından isabet alan bir güvenlik korucusu olay yerinde şehit düştü.
Güvenlik güçlerince anında saldırıya karşılık verilmesiyle çıkan çatışmanın ardından kaçan terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon sürüyor.
Saldırının gerçekleştiği Bilgili köyü mülki sınırlarının tamamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol kontrolü yapan güvenlik güçlerine yönelik saldırısında bir güvenlik korucusu şehit oldu
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