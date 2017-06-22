08:42, 22 Haziran 2017 Perşembe

Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 şehit





Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol kontrolü yapan güvenlik güçlerine yönelik saldırısında bir güvenlik korucusu şehit oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Siirt'in Eruh ilçesinde yol kontrolü yapan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusu şehit oldu. Alınan bilgiye göre, Eruh-Çizmeli-Bilgili-Doğanca-Okçular yolunda, terör örgütü PKK mensupları, yol emniyetini sağlayan karma time Bilgili köyü istikametinden uzun namlulu silahlarla saldırdı. Açılan ilk ateşte başından isabet alan bir güvenlik korucusu olay yerinde şehit düştü. Güvenlik güçlerince anında saldırıya karşılık verilmesiyle çıkan çatışmanın ardından kaçan terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon sürüyor. BİLGİLİ KÖYÜNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI Saldırının gerçekleştiği Bilgili köyü mülki sınırlarının tamamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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