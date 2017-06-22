08:45, 22 Haziran 2017 Perşembe

UNICEF'ten Irak için çarpıcı rapor: Gidilecek bir yer kalmadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Irak'ta 5 milyondan fazla çocuğun acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve ülkede yılbaşından bu yana 152 çocuğun öldürüldüğünü duyurdu.

UNICEF'in açıkladığı yeni raporda, Irak'ta şiddetin tekrar başladığı 2014'ten bu yana çocukların "sonu gelmeyen şiddet" ve "artan yoksulluk sarmalı" arasında sıkışıp kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkedeki şiddetten dolayı ocak ayından bu yana 152, son üç yılda ise bin 75 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Yılın ilk yarısında 255, yine son üç yıl toplamında da bin 130 çocuğun sakat kaldığı veya yaralandığı belirtildi.

"GİDİLECEK BİR YER KALMADI"

"Gidilecek bir yer kalmadı" başlığı altında yayımlanan UNICEF raporunda, "2014'ten bu yana Irak'ta 4 bin 650 çocuk ailelerinden koparıldı veya refakatsiz kaldı. 138 okul ve 58 hastane saldırıya uğradı. 3 milyondan fazla çocuk düzenli olarak okula gidemiyor. 1,2 milyon çocuk da hiç okula gidemiyor." bilgileri aktarıldı.

"ÇOCUKLAR KORKU VE ŞİDDETE TANIKLIK EDİYOR"

UNICEF Irak Temsilcisi Peter Hawkins, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Irak genelindeki çocuklar büsbütün korku ve tarif edilemez şiddete tanıklık etmeye devam ediyor. Onlar, yakın tarihin an gaddar savaşlarından birinde, öldürüldü, yaralandı, kaçırıldı ve zorla öldürmeye zorlandı." değerlendirmesinde bulundu.