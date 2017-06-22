Fas, Cezayir sınırındaki sığınmacıları ülkeye kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fas Kralı 6. Muhammed tarafından ülkeye alınmaları için talimat verilen Suriyeli sığınmacılar başkent Rabat'a ulaştı.
Fas-Cezayir sınırında mahsur kalan ve Kral 6. Muhammed'in geçen salı günü verdiği talimat üzerine ülkeye alınan 13 aileden oluşan Suriyeli sığınmacılar için Rabat'ta bulunan Ulusal İnsan Hakları Konseyinde karşılama töreni yapıldı.
Törende açıklamada bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Fas Temsilcisi Jean-Paul Cavalieri, "Fas Kralı 6. Muhammed'in sığınmacıları kabul etmesi çok cesurca bir karar. Çöl bölgesinde iki aydan bu yana zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veren sığınmacıların ülkeye alınmasından dolayı çok mutluyuz." dedi.
Ulusal İnsan Hakları Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrezak el-Hanuşi ise Fas'ın mahsur kalan Suriyeli sığınmacıları kabul etmesinin çok önemli bir adım olduğunu belirtti.
Hanuşi, ülkeye kabul edilen Suriyeli 13 ailenin bundan sonraki süreçte daha iyi şartlarda hayatlarını devam edebilmeleri için çaba göstereceklerini bildirdi.
Fas Kraliyet Basın Ofisi tarafından geçen salı günü yapılan açıklamada, Fas-Cezayir sınırında haftalardır bekleyen Suriyeli sığınmacıların insani ve istisnai durumuna binaen Kral 6. Muhammed'in bu kişilerin ülkeye alınması yönünde talimat verdiği belirtilmişti.
Fas-Cezayir sınırında 17 Nisan'dan bu yana mahsur kalan 50'yi aşkın Suriyeli sığınmacı için ulusal ve uluslararası birçok girişimde bulunulmasına rağmen 13 aileden oluşan 28 sığınmacı Fas'ın güneydoğusundaki Fegig kenti kırsalı ile Cezayir'in Beni Venif kenti yakınındaki sınır bölgesinde bekliyordu.
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