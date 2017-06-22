09:46, 22 Haziran 2017 Perşembe

Azerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü





Azerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdüğünü belirtti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Azerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Terter bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait insansız hava aracının vurularak düşürüldüğü belirtildi.

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