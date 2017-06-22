10:07, 22 Haziran 2017 Perşembe

Keşmir'de üç direnişçi daha öldürüldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hindistan ordusundan bu sabah yapılan açıklamada, hükümet güçlerinin işgal atında tuttuğu Keşmir'de dün gece özgürlük yanlısı direnişçilerle girdiği çatışmada üç Keşmirliyi öldürdüğü belirtildi.

Dün gece Hint asker ve polis güçlerince, silahlı olduğu iddia edilen Keşmir direnişçilerinin saklandıklarından şüphelenilen bir yerleşim alanını kuşatma altına alındı. Direnişçilere açılan ateşe çevrede bulunan evlerde yaşayan siviller tarafından taş atılarak özgürlük sloganları atıldı.,

Ordunun sözcüsü Albay Rajesh Kalia, "Üç terörist öldü ve üç silah da bölgeden kurtuldu" açıklaması yaptı.

Çatışmada Hizbu'l Mücahidun'un komutanlarından Gulzar Ahmad Lone'un öldürüldüğü gelen diğer haberler arasında.

Şahitler, İgal askerlerinin Srinagar kentinin yaklaşık 30 kilometre güneyindeki Kakapora'da direnişçilerin saklandığı evin havasını uçurduklarını söyledi.

Çarşamba sabahı da Hint askerleri kuzey Sopore bölgesindeki iki direnişçiyi öldürdü. Polis, Keşmir'in en büyük 'isyancı' grubu Hizbul Mücahid'in üyesi olduklarını açıkladı.

1947'de İngiliz sömürge yönetiminin sona ermesinden beri Keşmir, Hindistan ile Pakistan arasında bölünmüş durumda ve her ikisi de bölgeyi bütünüyle talep ediyorlar.

Direniş grupları, onlarca yıldır, bağımsızlık veya Pakistan ile birleşmeyi talep ederek yaklaşık 500 bin Hint askerine karşı mücadele veriyor.