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İzmir'de patlama
İzmir'de patlama

İzmir'in Konak ilçesinde askeri arazi ile mezarlık arasında patlama meydana geldi. Patlamada, askeri araziyi çevreleyen duvar yıkıldı, çevrede bulunan binaların camları kırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İzmir'in Konak ilçesinde askeri arazi ile mezarlık arasında patlama meydana geldi. Patlamada, askeri araziyi çevreleyen duvar yıkıldı, cevrede bulunan binaların camları kırıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saat 07.50 sularında şiddetli patlama duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Yapılan araştırmada, patlamanın Konak ilçesi Gültepe semtinde bulunan Toros Mezarlığı ile NATO'ya ait araziyi çevreleyen alanın kesiştiği bölgedeki duvar dibinde meydana geldiği belirlendi.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı patlamada, askeri araziyi çevreleyen duvar yıkıldı, cevrede bulunan binaların camları kırıldı.

Korku yaşayan mahalle sakinlerinden İsmet Çakıcı, yaptığı açıklamada, evinin balkonunda olduğu sırada büyük bir gürültü duyduğunu, patlamanın bölgede zaman zaman devriye atan askeri aracın geçişinden hemen sonra meydana geldiğini gördüğünü söyledi.

Mehmet Narper ise patlama nedeniyle evinin tüm camlarının kırıldığını, herhangi bir yaralananın olmadığını ifade etti.



İlgili Konular İzmir Konak ilçesi İzmir'de patlama
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