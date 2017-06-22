10:23, 22 Haziran 2017 Perşembe

Kadir Gecesi tüm güzellikleriyle idrak edildi | FOTO

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi tüm yurtta idrak edildi.

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

"Peygamberler şehri" olarak da nitelendirilen kentte, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla bazı vatandaşlar orucunu Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamın da bulunduğu Balıklıgöl Yerleşkesi'nde açtı.

Daha sonra yerleşkede bulunan camilerde namaz kılan binlerce vatandaş, okunan Kur'an-ı Kerim-i dinledi.

Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği rivayet edilen bölgeler, kentte ibadet için en fazla tercih edilen mekanların başında yer aldı.

Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

KIRKLARELİ

Kırklareli'de vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camileri doldurdu.

Hızırbey Camisinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Gece dolayısıyla vatandaşlar camiyi doldururken, çok sayıda kişi avluda namaz kıldı.

Teravih namazının ardından ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İSTANBUL

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve 'bin aydan hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi İstanbul'da ihya edildi. Kadir Gecesi nedeniyle Sultanahmet Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

İstanbul Müftülüğü tarafından Sultanahmet Camisi’nde düzenlenen özel bir program ile Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

Kadir Gecesi dolayısıyla Sultanahmet’te düzenlenen programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, teravih ve yatsı namazını kıldırdı. Camide erkek, kadın, genç, yaşlı çok sayıda kişi saf tutup namaz kıldı. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, vatandaşlar dua etti.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta Kadir Gecesi dualarla ihya edildi. Müslümanlar, Kadir Gecesi’nde ibadet etmek için Türkiye’nin üçüncü büyük camisi olan Abdulhamithan Camisine akın etti.

MARDİN

Kadir Gecesi tarihi kent Mardin'de ihya edildi. Kadir Gecesi nedeniyle Tarihi Kasımiye Medresesi'ne gelen vatandaşlar açık alanda namaz kılıp dua etti.

EDİRNE

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Edirneli vatandaşlar camilere akın etti.

Kadir Gecesi'ni camilerde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, başta Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi olmak üzere Eski Cami, Üç Şerefeli Cami ve birçok camide iftardan önce hazır bulundu.

Camilerin etrafında orucunu açan vatandaşlar, akşam ve yatsı ile teravih namazını eda etti, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahileri dinledi.

Kadir Gecesi nedeniyle kente gelen çok sayıda gurbetçi ve Batı Trakyalı vatandaşlar da Selimiye Camisine gelerek namaz kılıp, dua etti.

Camiye sığmayan vatandaşlar tarihi caminin avlu ve bahçesinde namaz kıldı.

ANTALYA

'Bin aydan hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi Antalya'da ihya edildi. Kadir Gecesi nedeniyle Muratpaşa Camii'ne gelen vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

İZMİR

İzmir Müftülüğü Kadir Gecesi dolayısıyla "Seccadeni al Konak Camisi'ne gel" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Valilik ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe binlerce kişi katıldı.

İzmirliler iftar saati öncesi meydanı doldururken, il müftülüğü bünyesinde kurulan ilahi korosunun seslendirdiği ilahileri dinledi.

Meydanda bulunan vatandaşlar dağıtılan kumanyayla oruçlarını açtıktan sonra akşam, yatsı ve teravih namazlarını da toplu olarak kıldı.

Gece, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve dua okunması ile sona erdi.

UŞAK

Uşak'ta, Kadir Gecesi dolayısıyla kent merkezindeki camilerde yoğunluk yaşandı.

Kadir Gecesi dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, dinledi ve dua etti.

Namaz sonrası bazı vatandaşlar camilerden çıkanlara çeşitli ikramlarda bulundu.

MANİSA

Manisalılar da Kadir Gecesi dolayısıyla camileri doldurdu.

Hatuniye Camisi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Tarihi Sultan Camisi ve Ulu Cami ile Muradiye Camisi'ni dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Namazın ardından cami çıkışında hayır yapanlar tarafından alınan lokumlar dağıtıldı.

AYDIN

Aydın'da vatandaşlar, Kadir Gecesi vesilesiyle başta tarihi Ramazanpaşa Cami ve Bey Cami olmak üzere bir çok camiye akın etti.

İl Müftülüğünce Külliye Camisi'nde de program düzenlendi. İl Müftüsü Ömer Kocaoğul tarafından verilen vaazda Kadir Gecesi'nin önemine değinildi.

DENİZLİ

Denizli'de de vatandaşlar, iftarın ardından yaşadıkları bölgelerdeki ibadethanelere gelerek Teravih öncesi Kadir Gecesi konulu vaazları dinleyip namazın ardından da birçok camide tesbih namazı kıldı.

Camiye sığmayan cemaat cami avlusunda kartonlar sererek namazlarını kıldı.

Vatandaşlar kılınan namazın ardından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

ADANA

Kadir Gecesi dolayısıyla Adana ve Osmaniye'deki camiler dolup taştı.

Kullanım alanı açısından Türkiye'nin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen programda İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından vaaz verildi.

OSMANİYE

Kadir Gecesi nedeniyle Osmaniye'deki tarihi Envar-ul Hamid Camisi'nde program düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun verdiği vaazın ardından, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Camiye sığmayan vatandaşlar, avluya serilen hasır ve kilimler üzerinde ibadetlerini yerine getirdi.

MARDİN

Kadir Gecesi dolayısı ile tarihi kent Mardin'de Kasımiye Medresesi'ne gelen vatandaşlar açık alanda namaz kılıp dua etti.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim kentte, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, mevlit ve ilahiler seslendirildi.

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı "Mardinmasa" ekibi de medrese ve camilerde vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

SİİRT

Siirt'te vatandaşlar, Tarihi Ulu Camisi başta olmak üzere kent genelindeki camileri doldurdu.

Ellerin semaya açıldığı gecede camilerden Kur'an-ı Kerim sedaları ve ilahi sesleri yükseldi.

ELEZIĞ

Keban ilçesinde Tarihi Yusuf Ziya Paşa Cami'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sakal-ı Şerif'i görmek için ilçe sakinlerinin yanı çevre ilçelerden de vatandaşlar camiyi ziyaret etti.