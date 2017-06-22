Kushner'in Netanyahu ve Abbas ile 'verimli' görüşmesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve Yahudi damadı Jared Kushner Çarşamba günü İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu ve Filistin lideri Mahmud Abbas'la "verimli" görüşmeler yaptığını söyledi.
Trump Orta Doğu elçisi Jason Greenblatt eşliğinde Kushner, ABD merkezli müzakerelerin 2014 yılında çökmesinden bu yana dondurulmuş olan İsrail-Filistin görüşmelerini yeniden başlatma konusunda anlaşmaya varmaya çalışıyor.
Washington'un İsrail büyükelçisi David Friedman da oturuma Netanyahu ile birlikte katıldı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Üç ABD'li yetkili İsrail'in önceliklerini ve Başbakan Netanyahu ile potansiyel bir sonraki adımları İsrail'in bölgenin güvenliğinde oynadığı kritik rolü onayladı" dedi.
Bildiride, "Toplantı verimli ve iki taraf Cumhurbaşkanı Trump'ın İsrail ile bölgedeki istikrarı güçlendiren Filistinliler arasındaki gerçek ve kalıcı barış hedefini ilerletme taahhüdünü tekrarladı" dedi.
Netanyahu'nun bürosu tarafından yayınlanan kısa videoda başbakan Kushner'e şunları söyledi: "Bu güvenlik, refah ve barış ortak hedeflerimizi takip etmek için bir fırsat. Sizi burada bu ruhla karşılıyor, çabalarınızı biliyorum, başkan çabaları ve sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.
Greenblatt ve Kushner, Trump'a Mayıs ayında ilk ziyaretleri sırasında İsrail ve Filistin topraklarında başkanlık yaparken eşlik etmişti.
Her iki adam da Beyaz Saray'ın "verimli" olarak nitelendirdiği görüşmeler için Abbas ve Ramallah'daki kıdemli danışmanlarıyla ABD Başkonsolosu Donald Blome eşliğinde bir araya geldi.
Kushner ve Greenblatt, Başkan Abbas'ın Filistinliler için öncelikleri ve potansiyel sonraki adımları görüştü ve Filistinliler için ekonomik fırsatların gerekli olduğunu ve Filistin ekonomisinde büyük yatırımlar yapılması gerektiğini söyledi.
EN DÜRÜST OLMAYAN KOMİSYONCU
Önemli bir Filistinli hak savunucusu olan Ömer Barghu, Kushner'in önderliğindeki ekibi " ABD barış görüşmelerinde en dürüst olmayan komisyoncu " olarak nitelendirdi.
Kushner'ın hükümet ya da uluslararası ilişkiler konusundaki tecrübesizliği, iki taraf arasındaki ABD liderliğindeki görüşmelere 25 yıl boyunca gerçek bir sonuç çıkarmamış olması konusunda endişe yarattı.
Beyaz Saray yetkilisi bu hafta Trump "barışın mümkün olduğuna inanıyor" dedi ve Greenblatt ve Kushner önümüzdeki aylarda bölgeyi birkaç kez ziyaret ederek iki taraf arasında güven inşa etmeyi planlıyorlar.
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