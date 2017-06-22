10:58, 22 Haziran 2017 Perşembe

Bitlis'ten acı haber, 2 şehit





Bitlis'in Tatvan ilçesinde operasyonda yaralanan 2 asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi TSK, Bitlis'in Tatvan ilçesinde operasyonda yaralanan 2 asker, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

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