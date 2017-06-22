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Bitlis'ten acı haber, 2 şehit
Bitlis'ten acı haber, 2 şehit

Bitlis'in Tatvan ilçesinde operasyonda yaralanan 2 asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TSK, Bitlis'in Tatvan ilçesinde operasyonda yaralanan 2 asker, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.



İlgili Konular Bitlis PKK
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