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ABD'den Çin'e sorumluluk çağrısı
ABD'den Çin'e sorumluluk çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Kuzey Kore'nin bölgedeki tansiyonu artırdığını ve bunu engellemek üzere Çin'in daha fazla sorumluluk almasını beklediklerini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Çinli mevkidaşı Yang Jieçi'nin de katıldığı zirveden sonra yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin bölgedeki tansiyonu artırdığını ve bunu engellemek üzere Çin'in daha fazla sorumluluk almasını beklediklerini söyledi.

Bakan Tillerson ile ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ve Çin tarafını ise Dışişleri Bakanı Yang Jieçi ile Genelkurmay Başkanı General Fang Fenghui'nin temsil ettiği "Diplomasi ve Güvenlik Diyaloğu Zirvesi" sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Kore'nin nükleer füze programıyla balistik füze çalışmalarının bölgedeki gerilimi artırdığına dikkati çeken Tillerson, bu ülkeyle yakın ilişkileri olan Çin'in daha fazla inisiyatif almasını beklediklerini vurguladı. Tillerson, "Eğer bölgedeki tansiyonun artmasını engellemek istiyorsa Çin'in, (Kuzey Kore) rejimi üzerinde ekonomik ve diplomatik olarak daha fazla baskı kurma sorumluluğu olduğunun altını çiziyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmalarına aykırı bir şekilde yaptığı her füze denemesinden dolayı Kuzey Kore'yi sorumlu tutmaya devam edeceklerini vurgulayan Tillerson, bu ihlalleri son derece ciddiye aldıklarını belirtti.

TRUMP YIL SONUNA DOĞRU ÇİN'İ ZİYARET EDECEK

Öte yandan Tillerson, bu yılın sonlarına doğru ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını bildirdi. Ziyaretin tarihiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan Tillerson, iki ülke arasındaki diyalog zemininin giderek güçlendiğine işaret etti.

MATTİS'TEN GÜNEY ÇİN DENİZİ ÇIKIŞI

Çin ile bölge ülkeleri arasında tartışma konusu olan Güney Çin Denizi ile ilgili de değerlendirme yapan Mattis, "ABD, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmaya, seyretmeye ve operasyon yapmaya devam edecektir." dedi.



İlgili Konular Tillerson Kuzey Kore ABD Çin
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