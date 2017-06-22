11:02, 22 Haziran 2017 Perşembe

Yeni İpek Yolu'nun deniz rotaları belli oldu





Yeni İpek Yolu olarak bilinen Kuşak ve Yol projesinde deniz rotaları açıklandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komitesi ile Çin Ulusal Denizcilik Müdürlüğü'nün ortaklaşa hazırladığı "Kuşak ve Yol İnşası Kapsamında Denizler İşbirliği Planı" yayımlandı. Çin Uluslararası Radyosu'nun haberinde yer alan plana göre, 3 mavi ekonomik koridor inşa edilecek. Bu geçitler, Çin'in deniz yolu ekonomik kuşaklarını temel alarak Çin ile Hindiçin Yarımadası ekonomik koridorları arasında bağlantı kuracak. Güney Çin Denizi'nden geçerek batıda Hint Okyanusu'na ulaşan geçitle, Çin-Pakistan ve Çin-Bangladeş-Hindistan-Myanmar ekonomik koridorları birbirine bağlanarak Çin-Hint Okyanusu-Afrika-Akdeniz Mavi Ekonomik Koridoru inşa edilecek. Güney Çin Denizi'nden güneye uzanıp Pasifik Okyanusu'na ulaşan ikinci geçitle ise 'Çin-Okyanusya-Güney Pasifik Mavi Ekonomik Koridoru oluşturulacak. Bir de Kuzey Buz Denizi'ni Avrupa'ya bağlayan mavi ekonomik koridor kurulacak. Projede Türkiye'nin kara koridorunda yer alması bekleniyor.

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