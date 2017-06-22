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11:17, 22 Haziran 2017 Perşembe

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Myanmar Müslüman bölgelerine Budist köyleri inşa ediyor
Myanmar Müslüman bölgelerine Budist köyleri inşa ediyor

Myanmar Arakanlı Müslümanların yaşadığı bölgelerde Budist yerleşim yerleri inşa ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Myanmar yönetimi Arakan’daki Müslüman Rohingya halkına 4 aydan fazladır uyguladığı sindirme politikalarına devam ederek, Müslüman çoğunluğun bulunduğu bölgelere Budist yerleşim yerleri inşa ediyor.

Arakan Sınır İşleri Bakan Yardımcısı General Than Htut, Müslümanların çoğunlukta olduğu Arakan’ın kuzey kesimlerindeki Busidoong’ta Budist Rakhine ırkı için evler inşa eden Myanmar’ın Budist köy sayısını 16’ya çıkardığını söyledi.

Htut Ayrıca inşa edilen köylerin bölgede yaşayan ve Yangun’da yaşayan Rakhine ırkı için tahsis edildiğini belirtti. Ayrıca devletin, Müslüman olmayan her yeni aile için tarım ve gıda imkanlarını artıracağını söyledi.



İlgili Konular Myanmar Arakanlı Müslümanlar Myanmar budistler
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