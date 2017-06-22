Banka kuyruğuna bombalı saldırı, 20 ölü 50 yaralı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Afganistan'ın Leşker Geh şehrinde maaş çekmek için banka önünde sırada bekleyen askerlere bombalı saldırı yapıldı.
Emniyet yetkilisi saldırıda çok sayıda kayıp olduğunu açıkladı.
Hükümet sözcüsü Ömer Zwak AFP'ye verdiği demeçte, en az 20 ölü olduğunu ve 50 yaralı insanın hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Türk vatandaşlarının Bulgaristan’da mevsimsel çalışma izni almalarının şartları
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin orta kesiminde iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada onlarca kişi hayatını kaybetti
Katar'a uygulanan hava sahası ambargosu yüzünden ülkeye tatile giden Hint vatandaşlarının Hindistan'a geri dönebilmelerini kolaylaştırmak için iki havayolu şirketi bayram öncesi ek sefer yapacak
ABD Savunma Bakanı Mattis, Milli Savunma Bakanı Işık'a gönderdiği mektupta, Türkiye'nin güvenliğine ilişkin dile getirilen endişelere yönelik yoğun ve kararlı tedbirler aldıklarını, YPG'ye verilen malzemelerin listesinin her ay düzenli olarak Türkiye ile paylaşılacağını bildirdi
Azerbaycan ordusunun 23 bin askerin katılımıyla başlattığı geniş kapsamlı tatbikatta temsili düşman hedeflerine atışlar gerçekleştirildi
Afganistan'da banka kuyruğunda bekleyenlere yapılan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü 50 kişi yaralandı
BM Özel Raportörü, 'Tacikistan'da medyaya görülmemiş bir baskı var' açıklaması yaptı
Myanmar Arakanlı Müslümanların yaşadığı bölgelerde Budist yerleşim yerleri inşa ediyor
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Yeni İpek Yolu olarak bilinen Kuşak ve Yol projesinde deniz rotaları açıklandı.
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Kuzey Kore'nin bölgedeki tansiyonu artırdığını ve bunu engellemek üzere Çin'in daha fazla sorumluluk almasını beklediklerini söyledi
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Hindistan işgali altında bulunan Cammu Keşmir'de günlerdir süren kuşatma ve silahlı saldırılar sonrasında Keşmir'in bağımsızlığı için mücadele eden üç direnişçi öldürüldü
Nesli tükenen yıldız kaplumbağa ve orangutanları yasadışı yurtdışına kaçırmaya çalışan Malezyalı Tayland polisince yakalandı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdüğünü belirtti
Rabat'a ulaşan Suriyeli sığınmacılar için karşılama töreni yapıldı