11:34, 22 Haziran 2017 Perşembe

Banka kuyruğuna bombalı saldırı, 29 ölü 50 yaralı





Afganistan'da banka kuyruğunda bekleyenlere yapılan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 29 kişi öldü 50 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın Leşker Geh şehrinde maaş çekmek için banka önünde sırada bekleyen askerlere bombalı saldırı yapıldı. Emniyet yetkilisi saldırıda çok sayıda kayıp olduğunu açıkladı. Hükümet sözcüsü Ömer Zwak AFP'ye verdiği demeçte, en az 29 ölü olduğunu ve 50 yaralı insanın hastaneye kaldırıldığını belirtti.

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