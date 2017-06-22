Kuralları ihlal eden TV kanallarına ceza yağdı

İzleyicileri aldatan nitelikte yayın yapan televizyon kanallarının durumunu dünkü toplantısında inceleyen RTÜK, çoğunluğu uydu üzerinden yayın yapan ve kuralları ihlal eden kanallara 690 sayılı KHK kapsamında ağır cezalar uyguladı.
Ahlaksızlık, dolandırıcılık ve cinsel içerikli yayınlar ile gıda takviyesi ürün satışı ve "arkadaşlık hatları" reklamı yapan, "ara-kazan", "bul-kazan" gibi adlarla yarışma düzenleyerek izleyicileri aldatan kanallara 5'er kez program durdurma ve en üst sınır olan yüzde 5 oranında para cezası verilmesi kararı alındı.
Söz konusu TV kanalları bir önceki aya ait reklam gelirlerinin yüzde 5'i oranında ceza ödeyecek.
Bu kanalların aynı tür yayınlara devam etmeleri durumunda, önce 10 güne kadar yayınları durdurulacak, ardından da lisansları iptal edilecek.
RTÜK, bu cezaların yanı sıra silah reklamı ile elektronik nargile gibi sağlığa zararlı çeşitli ürünlerin satışını yapan televizyon kanallarına ve küfürlü ifadelerin yer aldığı çeşitli dizilere de yeni KHK kapsamında ağır cezalar uyguladı.
Üst Kurulun genel ahlak, şiddet, Türkçenin yanlış kullanımı, milli ve manevi değerlere aykırılık ve kişilik haklarını rencide edici yayın ihlali yapan kuruluşlara ve çeşitli şekillerde "bip"leme ve ima yoluyla küfürlü ifadeleri çağrıştıracak yayın içeriklerine aynı şekilde müeyyide uygulamayı sürdüreceği öğrenildi.
Bu kapsamda Üst Kurul, toplam 11 televizyon kanalına ceza uyguladı.
Öte yandan Üst Kurul, geçen hafta da 690 sayılı KHK'da getirilen ağır cezaları dikkate alarak, izinsiz, uygunsuz içerikli yayın yapan 33 kanal için kapatma kararı almıştı. Söz konusu kanalların yayınları TÜRKSAT tarafından durdurulmuştu.
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