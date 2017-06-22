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BM'den Tacikistan medyasına destek
BM'den Tacikistan medyasına destek

BM Özel Raportörü, 'Tacikistan'da medyaya görülmemiş bir baskı var' açıklaması yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

BM İnsan Hakları Konseyi'nin toplantısında konuşan sözcü David Key, Tacikistan hükümetinin sivil toplum kuruluşlarına, demokratik muhalefet güçlerine ve bağımsız basına görülmemiş baskı yaptığını söyledi.

Geçen sene Tacikistan'ı BM fikir ve ifade özgürlüğü yetkilisi olarak ziyaret ettiğini belirten David Kay Tacikistan hükümetinin toplumun sorunları hakkında yazmak isteyen bağımsız medyayı ve gazetecileri tehdit ve sansür ettiğini ve özgür web siteleri kapattığını belirtti.

Tacikistan’ın Cenevre'deki Büyükelçisi ve Uluslararası Organizasyonlardaki Daimi Temsilcisi Jamshed Homidov, David Kay tarafından yayınlanan raporun "tek taraflı" olduğunu söyledi. BM İnsan Hakları Konseyi toplantısında konuşan Tacik yetkili Kay’ın Tacikistan hükümetinin terörle mücadelede yasalar kabul ettiğini ve başka tedbirler aldığını göz ardı ettiğini bildirdi.

 Jamshed Homidov, "Bu tek taraflı ve önyargılı rapordur. Bu sivil toplum kuruluşlarının bakışını yansıtan, ancak hükümetin görüşünü dikkate almayan rapordur" dedi.

 



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