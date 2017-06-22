11:53, 22 Haziran 2017 Perşembe

Azerbaycan ordusunun geniş kapsamlı tatbikatı sürüyor | FOTO





Azerbaycan ordusunun 23 bin askerin katılımıyla başlattığı geniş kapsamlı tatbikatta temsili düşman hedeflerine atışlar gerçekleştirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Azerbaycan ordusunun 23 bin askerin katılımıyla başlattığı geniş kapsamlı tatbikatta temsili düşman hedeflerine atışlar gerçekleştirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre 19 Haziran'da başlatılan tatbikatın atış aşamasının yapıldığı bildirildi. Açıklamaya göre 23 bin asker, 120 tank ve zırhlı araç, 180 çeşit füze ve top sistemi, 30 uçak ve helikopterin yer aldığı tatbikatta, temsili düşman hedefleri vurularak imha edildi. Savunma Bakanı Zakir Hasanov da tatbikatın bu aşamasını izledi. Tatbikat, 24 Haziran'a kadar devam edecek.

İlgili Konular Azerbaycan

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.