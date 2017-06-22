11:57, 22 Haziran 2017 Perşembe

İstanbul'daki "ByLock" davasında 9. duruşma





FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 114'ü tutuklu 149 polisin yargılanmasına devam ediliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 114'ü tutuklu 149 polisin yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 9. duruşmaya, 100'ü aşkın tutuklu sanık ve avukatları katıldı. Sanıkların savunmalarını tamamladığı duruşmada, avukatların talepleri alınıyor. Özetle sanıklar savunmalarında, haklarındaki iddiaları reddederek, FETÖ üyesi olmadıklarını ve "ByLock" kullanmadıklarını öne sürdü. İDDİANAMEDEN İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 114'ü tutuklu 149 eski emniyet görevlisinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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