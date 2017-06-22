12:06, 22 Haziran 2017 Perşembe

ABD'den Türkiye'ye YPG mektubu





ABD Savunma Bakanı Mattis, Milli Savunma Bakanı Işık'a gönderdiği mektupta, Türkiye'nin güvenliğine ilişkin dile getirilen endişelere yönelik yoğun ve kararlı tedbirler aldıklarını, YPG'ye verilen malzemelerin listesinin her ay düzenli olarak Türkiye ile paylaşılacağını bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a YPG ile ilgili bir mektup gönderdi. ABD Savunma Bakanı Mattis, Milli Savunma Bakanı Işık'a gönderdiği mektupta, YPG'ye verilen malzeme ve teçhizata ilişkin bilgi verdi. Mattis, sağlanan bütün teçhizatın fotoğraflı kanıt ve görsel envanterinin tutulduğunu, DEAŞ'ın mağlup edilmesinden sonra silahların geri alınacağını belirtti.

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