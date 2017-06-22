12:13, 22 Haziran 2017 Perşembe

Hindistan'dan Katar'daki vatandaşları için ek sefer

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hindistan, Katar Havayolları'na uygulanan bir ambargo sonrasında Katar'daki vatandaşlarını Ramazan bayramından önce ülkeye getirebilmek için iki ana havayolu şirketinden, Doha'ya ekstra uçuş yapmalarını istedi.

Her yıl on binlerce Hintli tatil için Doha'da bulunan evlerine gidiyor ancak Katar'a uygulanan ambargoda hava sahasını kullanıma kapatan ülkeler yüzünden birçok kişi biletlerini almak için mücadele ediyor.

Hindistan sivil havacılık bakanı Ashok Gajapathi Raju, hükümetin devlete ait Air India ve ticaret gemisi Jet Airways'den Doha'ya 22 Haziran ve 8 Temmuz tarihleri ​​arasında ekstra uçuşlar yapmasını istediğini söyledi.

Raju, Twitter'da, "Hindistan'a gelmek için Doha'da bilet alamayan vatandaşlarımız için ek uçuşlar yapacağız" diye yazdı ve Hindistan dışişleri bakanı Sushma Swaraj ile irtibat kurduğunu da ekledi.

Kıdemli Hint dışişleri bakanlığı yetkilisi AFP'ye, "Hindistan'a seyahat etmek isteyenlerin hareket etmesini kolaylaştırmak için Katar'ın komşu ülkeleri aracılığıyla yapamayacakları" ekstra ticari uçuşların düzenlendiğini söyledi.