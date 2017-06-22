ABD'den Kosova'ya 50 milyon dolar yatırım

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kosova Hükümeti, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından yönetilen Bin Yıllık Hedefler Korporasyonu Yönetim Kurulu tarafından bu Amerikan ajansının Kosova’da “Threshold” programı için 50 milyon dolar ayırma kararını aldığı konusunda bilgilendirildi.
Bu haberi bir basın açıklamasıyla Hükümet bildirdi.
Hükümet ayrılan fonun gelecek üç yıl içerisinde enerji efikasitesi, çevre ve hukuk üstünlüğüne ait projelere kullandırılacağını açıkladı.
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Amerika’dan Kosova’ya Threshold programı için 50 milyon dolar yatırım fonu ayrıldı
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