12:29, 22 Haziran 2017 Perşembe

ABD'den Kosova'ya 50 milyon dolar yatırım





Amerika’dan Kosova’ya Threshold programı için 50 milyon dolar yatırım fonu ayrıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kosova Hükümeti, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından yönetilen Bin Yıllık Hedefler Korporasyonu Yönetim Kurulu tarafından bu Amerikan ajansının Kosova’da “Threshold” programı için 50 milyon dolar ayırma kararını aldığı konusunda bilgilendirildi.



Bu haberi bir basın açıklamasıyla Hükümet bildirdi. Hükümet ayrılan fonun gelecek üç yıl içerisinde enerji efikasitesi, çevre ve hukuk üstünlüğüne ait projelere kullandırılacağını açıkladı.

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