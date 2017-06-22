13:11, 22 Haziran 2017 Perşembe

Bulgaristan'da mevsimsel çalışmak için şartlar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan’da bir Türk vatandaşının istihdam edilebilmesi için şirkette en az 10 Bulgar veya AB vatandaşının çalışması gerekiyor. Buna rağmen ülkeye mevsimsel olarak çalışmaya gelen Türk vatandaşları için bu kural geçerli değildir. Mevsimsel çalışma izinlerinin asgari süreleri bir takvim yılı içinde 90 gün olurken, azami süreleri ise 9 ay olarak belirleniyor. Türk vatandaşları için çalışma izni başvurusu, Bulgaristan’daki şirket tarafından Bulgaristan İstihdam Ajansı’na yapılıyor.

Bulgaristan’da mevsimsel çalışma izni alınmasında uyulması gereken şartlar:

1. Türk vatandaşının işe ilişkin gerekli yeterlilik seviyesine sahip olması. Bulgaristan’da icra edeceği göreve ilişkin bir eğitim belgesine sahip olması (yeterlilik, vasıf, kapasite, uzmanlık belgeleri vs.)

2. Türk vatandaşının işe ilişkin gerekli iş tecrübesine sahip olması. SGK‘dan Hizmet Döküm Belgesine veya resmi bir kurumdan iş tecrübesini/deneyimini kanıtlayan bir belgeye sahip olması (işveren adını, çalıştığı süreyi ve icra edilen görevi gösterir şekilde)

3. İşveren tarafından Türk vatandaşına, çalışma süresi boyunca kalacağı yerin temin edilmesi (kira, pansiyon vs.). İşveren kira masraflarını karşılamak zorunda değildir.

Not:

Geçerli bir vizesi olan ve Bulgaristan’da en fazla 90 güne kadar mevsimsel bir işte çalışacak Türk vatandaşlarının çalışma iznine ihtiyacı yoktur. Yerel işverenin İstihdam Ajansı’na kaydını yaptırması durumunda, Türk vatandaşı 3 ay çalışma iznine ihtiyacı olmadan mevsimsel bir işte çalışabilmektedir.

Mevsimsel çalışma izinleri Tarım, ormancılık ve balıkçılık ve Otelcilik ve lokantacılık sektörleri için geçerli.