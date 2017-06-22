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Özbekistan'dan aktif dış politika hamlesi
Özbekistan'dan aktif dış politika hamlesi

Özbekistan Senato Başkan Yardımcısı Sadık Safayev, ülkesinin tüm ülkelerle faal bir dış politika izlemeye ve komşu ülkelerle tüm alanlardaki ilişkilerini geliştirmeye önem verdiğini belirtti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan Senato Başkan Yardımcısı Sadık Safayev, ülkesinin tüm ülkelerle faal bir dış politika izlemeye ve komşu ülkelerle tüm alanlardaki ilişkilerini geliştirmeye önem verdiğini belirtti.

Taşkent'te düzenlenen bir toplantıda konuşan Safayev, bir kez daha Özbekistan'ın dış politikadaki önceliklerine değindi.

"Özbekistan, tüm ülkelerle faal bir dış politika izlemeye ve komşu ülkelerle tüm alanlardaki ilişkileri geliştirmeye önem veriyor." diyen Safayev, Orta Asya'nın birleşik ve güçlü olması için bölgenin tüm ülkeleriyle diyaloğa hazır olduklarını, bu çerçevede bölge ülkeleri liderleriyle üst düzey görüşmelerin yapıldığını ve yapılmakta olduğunu kaydetti.

Ülkesinin yenilenmiş politikası ve yeni yaklaşımlarının öncelikle çok faal dış politika ve bölgedeki tüm komşu ülkelerle diyaloğu güçlendirmeye yönelik olduğunu vurgulayan Safayev, bunun Orta Asya'yı birleşik ve ortak bir pazar olarak gören uluslararası toplum ve iş çevrelerinde büyük bir destek gördüğünü söyledi.

Safayev, "Ortak pazar ne kadar büyük ve geniş ise yabancı yatırımcılar için daha cazip hale gelir, bu nedenle Özbekistan'ın bu yaklaşımı desteklenmektedir." şeklinde konuştu.

Günümüzde tüm ülkelerle hızlı bir diyalog sürecinin devam ettiğini ve yeni ziyaretlerin planlandığını dile getiren Safayev, buna Afganistan'ı örnek verdi. Bölgenin bir parçası olarak gördükleri Afganistan ile ilişkilerin geliştirilmesine Özbek Cumhurbaşkanının çok önem verdiğini, bunun için Özbekistan Cumhurbaşkanı Afganistan Özel Temsilcisi görevini tesis ettiğini hatırlatan Safayev, "Bu da Özbekistan'ın dış politikasında Afganistan'ın önemli bir yer tuttuğunu bir kez daha gösteriyor." ifadesine yer verdi.

Toplantıda konuşan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı İcra Komitesi Direktörü Yevgeniy Sisoyev de geçen yıl 100 binden fazla aşırıcılık yanlısı internet sitesi tespit ettiklerini ileri sürdü.

Bu siteleri engellediklerini kaydeden Sisoyev, "Bunun en iyi çözüm olmadığını biliyoruz ancak bundan vazgeçmeye henüz hazır değiliz.” ifadesini kullandı.

Sisoyev, örgüte yeni katılan Pakistan ve Hindistan'ın ilgili birimlerine internet güvenliğine yönelik tehditlere karşı ortak mücadelede işbirliğinin kurulmasına ilişkin notlar ve davetiye gönderdiklerini aktardı



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