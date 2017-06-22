13:40, 22 Haziran 2017 Perşembe

Manisa'da kışladaki asker zehirlenmelerinin nedeni belli oldu





Sağlık Bakanlığı'ndan Manisa'da yaşanan askerlerin zehirlenmesi ile ilgili yapılan açıklamada, olayın besin zehirlenmesi olduğu belirtildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Sağlık Bakanlığınca, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle ilgili ön incelemenin tamamlandığı, klinik bulgular, hastalardan alınan örnekler ve epidemiyolojik analiz sonuçlarına göre olayın bir besin zehirlenmesi olduğunun tespit edildiği bildirildi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesi kamera kayıtlarından da elde edilen veriler ışığında yapılan değerlendirmede, olayın besinlerin pişirilme sürecindeki hazırlık aşamasından kaynaklandığı belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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