Başbakan Yıldırım, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cavid Kamar Bacva'yı kabul etti.
Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, 45 dakika sürdü.
Kabulde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak da hazır bulundu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japonya'da Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Hiroshige Seko ile bir araya geldi
Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "üniversite yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ile 5 öğretim üyesi gözaltına alındı.
SAT komandoları ile Karamürselbey ve Yıldızlar Suüstü Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Aksaz Deniz Üssü'nde 11 Azerbaycan Deniz Kuvvetleri personeline "Gemiye Çıkma Timi Eğitimi" verildi
Türkiye'nin Doğu Kudüs’teki Müslüman kimliğini güçlendirmeye çalıştığını yazılmasının ardından İsrailli iki milletvekili, Türkiye'nin bu faaliyetlerinin parlamentoda masaya yatırılması çağrısında bulundu
Başbakan Yıldırım, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bacva'yı kabul etti
Sağlık Bakanlığı'ndan Manisa'da yaşanan askerlerin zehirlenmesi ile ilgili yapılan açıklamada, olayın besin zehirlenmesi olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'na İstanbul'da, Başbakan Yıldırım ise memleketi Erzincan'da girecek
Amerika’dan Kosova’ya Threshold programı için 50 milyon dolar yatırım fonu ayrıldı
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 114'ü tutuklu 149 polisin yargılanmasına devam ediliyor
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) getirilen yaptırımları dikkate alarak, toplam 11 televizyon kanalına en üst sınırdan ceza verdi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde operasyonda yaralanan 2 asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
İzmir'in Konak ilçesinde askeri arazi ile mezarlık arasında patlama meydana geldi. Patlamada, askeri araziyi çevreleyen duvar yıkıldı, çevrede bulunan binaların camları kırıldı
Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol kontrolü yapan güvenlik güçlerine yönelik saldırısında bir güvenlik korucusu şehit oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ve yeni Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile dün akşam telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,FETÖ'nün Japonya'da çok aktif olduğunu ve bu ülke için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.