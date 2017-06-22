14:23, 22 Haziran 2017 Perşembe

Başbakan Yıldırım, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti





Başbakan Yıldırım, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bacva'yı kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cavid Kamar Bacva'yı kabul etti. Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, 45 dakika sürdü. Kabulde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak da hazır bulundu.

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