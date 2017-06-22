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İran'da Telegram yöneticileri açlık grevine başladı
İran'da Telegram yöneticileri açlık grevine başladı

İran'da gözaltında tutulan, anlık mesajlaşma uygulaması Telegram yöneticilerinin açlık grevine başladığı belirtildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran'da gözaltında tutulan, anlık mesajlaşma uygulaması Telegram yöneticilerinin açlık grevine başladığı belirtildi.

Humeyni ailesine ait "jamaran.ir" internet sitesinin haberine göre, yaklaşık 3 ay önce gözaltına alınan Telegram yöneticilerinden ikisinin avukatı Ali Müctehidzade, 4 Telegram yöneticisinin açlık grevine başladığını duyurdu.

Müctehidzade, "Bugüne kadar müvekkillerimle görüşme imkanı bulamadım. Sağlık durumları hakkında bilgim yok. Fakat aileleri müvekkillerimin açlık grevine başladığını ilan ettiler." dedi.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen "Kelime" haber sitesi ise Evin Hapishanesi'nde tutulan Nima Keşveri, Said Nakdi, Subhan Caferi Taş, Muhammed Cevad Cemşidi, Mücteba Bakıri ve Ali Ahmedniya adlı 6 Telegram yöneticisinin açlık grevine başladığını kaydetti.

Aralarında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yakınlığıyla bilinenlerin de olduğu 12 Telegram yöneticisinin gözaltına alınması ülkede tartışmalara yol açmıştı. Ruhani, söz konusu kişilerin suçsuz olduğunu savunurken, Yargı Erki Sözcüsü Muhsin Ejei bazılarının emniyet gerekçesiyle bazılarının da kamu ahlakına ters düşen müstehcen haberler paylaşmak suçundan gözaltına alındıklarını bildirmişti.

Ruhani'ye bağlı İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, gözaltılara karşı olduklarını belirtirken, İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, gözaltı işleminin İstihbarat Bakanlığı tarafından değil (İran Lideri Ali Hamaney'in komutasındaki) Devrim Muhafızlarına bağlı istihbarat birimleri tarafından yapıldığını açıklamıştı.

İran'da Telegram en çok kullanılan sosyal medya sitelerinin başında geliyor. Facebook ve Twitter'a erişimin engellendiği ülkede internete girenlerin yüzde 55'i Telegram, yüzde 23'ü Instagram kullanıyor.



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