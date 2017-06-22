14:48, 22 Haziran 2017 Perşembe

Türk askeri Katar'a giriş yaptı





23 Türk personel ve 5 zırhlı araç Katar'a intikal etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi TSK'dan yapılan açıklamada 23 Türk personel ve 5 zırhlı aracın Katar'a ulaştığı belirtildi.

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