15:06, 22 Haziran 2017 Perşembe

Çavuşoğlu, Japonya Ekonomi Bakanı Seko ile görüştü





Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japonya'da Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Hiroshige Seko ile bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Hiroshige Seko ile bir araya geldi. Resmi ziyaret için Tokyo'da bulunan Çavuşoğlu'nun Seko ile görüşmesinde, karşılıklı yatırımların artırılması ve yeni ekonomik iş birliği fırsatları gündeme geldi. Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, görüşmenin ardından Japonya'dan ayrıldı. Japonya'ya 14 yıl aradan sonra resmi ziyarette bulunan ilk Türk Dışişleri Bakanı olan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Fumio Kishida ile bir araya gelmiş ve Başbakan Şinzo Abe tarafından kabul edilmişti. Çavuşoğlu, Japon iş dünyası temsilcileriyle görüşmesinde iki ülke arasındaki ticaret ve turizm hacminin artırılması çağrısında bulunmuştu.

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