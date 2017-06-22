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17:11, 22 Haziran 2017 Perşembe
Avrupa
15:40, 22 Haziran 2017 Perşembe

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"İngillizler Brexit’le büyük hata yaptı"

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Praet, "Bence İngilizler Brexit’le büyük bir hata yaptı. Hasar ortada, İngiltere ekonomisi şimdiden yavaşlıyor. Şu anki durum, sadece negatif etkiyi asgariye indirmekle ilgili" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma (Brexit) kararının büyük bir hata olduğunu söyledi.

ECB, Praet’in Alman Der Spiegel dergisi ile yaptığı röportajı yayımladı. Röportajda AB ile Birleşik Krallık arasındaki Brexit görüşmelerinin başlamasın son derece önemli olduğunu belirten Praet, "Avro Bölgesi için ekonomik görünümün iyi olduğunu ve risklerin dengeli olduğunu söylesek de bu hiçbir risk olmadığı anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

ABD'nin ekonomi politikasının gelecek aylardaki yönü konusunda şu anda bazı belirsizlikler bulunduğuna işaret eden Praet, "Şimdi, Çin'de işlerin nasıl gelişeceğine ilişkin iyi bir hissiyatımız var ancak ABD'de yok. Ve Birleşik Krallık ile de benzer bir durum var." açıklamasında bulundu.

Bu durumun bir ülkenin kendisi için nasıl ciddi zorluklar oluşturduğunu gösterdiğini savunan Praet, "Avrupa ticaret dahil sağlam bir kurumsal çerçeve sunmaktadır. İç pazar işliyor ve bu çok önemlidir. Şimdi Birleşik Krallık bunu terk ediyor ve büyük belirsizliklere yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Praet, İngilizlerin Brexit kararında hata yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bence İngilizler büyük bir hata yaptı. Popülist güçler insanların korkularını harekete geçirdi ve korku iyi bir danışman değil. Hasar ortada, İngiltere ekonomisi şimdiden yavaşlıyor. Şu anki durum, sadece negatif etkiyi asgariye indirmekle ilgili. Hala makul mantıklı bir çözüm olacağını umuyorum."

Almanların ECB politikasını eleştirmesine de değinen Praet, "Almanlar faiz oranlarının bu kadar düşük olmasından şikayet ediyorlar. Bunu anlıyoruz. Ancak borç veren kurumların krizden sonra iyi korunmuş olduğunu ve Almanya'nın büyük komşularının hiçbirinin bir depresyona girmediğini akılda tutmak zorundalar." değerlendirmesinde bulundu.



İlgili Konular İngiltere Brexit
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