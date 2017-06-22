16:14, 22 Haziran 2017 Perşembe

Guatemala'da 6,8 büyüklüğünde deprem





Guatemala açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü San Jose kentinin 38 kilometre güneybatısı olan depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Depremin yol açtığı zararla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ülkede geçen hafta meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetmiş, en az 5 kişi yaralanmıştı.

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