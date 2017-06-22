16:21, 22 Haziran 2017 Perşembe

Katar Airways American Airlines'ın yüzde 10'una talip

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD havayolu şirketi American Airlines tarafından yapılan açıklamada, Katar Havayolları'nın firmaya ait yüzde 10 hisseye talip olduğu duyuruldu. American Airlines herhangi bir satış ya da ortaklık düşünmemesine ve arayışta olmamasına rağmen teklifin geldiğini belirtti.

Katar Airways'in talip olduğu yüzde, 808 milyon dolarlık bir değere denk geliyor. ABD merkezli havayolu şirketi, teklifin Katar Airways CEO'su Akbar Al Baker tarafından yapıldığını ve American Airlines CEO'su Doug Parker ile bir görüşme yapıldığını doğruladı.

American Airlines yetkilileri zamanı geldiğinde, Hart-Scott-Rodino (HSR) yasası kapsamında Katar Havayolları tarafından sunulan resmi teklife yanıt verileceğini belirtti. Teksas merkezli şirket yabancı ortaklık kanununun firmanın yönetim kurulundaki oy dağılımında en fazla yüzde 24.9 ağırlığının olabileceğini de hatırlattı.

American Airlines hisseleri bu gelişmeyle borsada yüzde 5 oranında değer kazandı. Duyurunun ardından Southweest, Delta, JetBlue gibi diğer havayolu şirketlerinin de hisse senedi değerlerinde yükseliş gözlemlendi.

İki firmanın da yetkilileri basın açıklamalarının dışındaki taleplere yanıt vermezken, uzmanlar Katar Havayolları ve American Airlines arasındaki yakınlaşmayı sıra dışı buluyor.

Zira CEO koltuğundaki Doug Parker, Körfez ülkelerinin sektördeki atılımlarının ABD taşıyıcılarına zarar verdiğini belirterek hükümetten yükses sesle önlem alınmasını isteyen yöneticilerden biri olarak biliniyor.

Şirketin yaptığı basın açıklamasında, "Teklif edilen yatırım beklenmedik ve hiçbir şekilde şirketimizin yönetim kurulu yapısını, yönetimini değiştirmesi mümkün değil." ifadeleri kullanıldı. Buna rağmen, Katar firmasının yüzde 24.9 oranındaki sınırı aşmadığı takdirde American Airlines hisselerini almasının önünde yasa gereği bir engel bulunmuyor.