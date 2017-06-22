Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:11, 22 Haziran 2017 Perşembe
Asya
16:26, 22 Haziran 2017 Perşembe

  • Paylaş
Endonezya ve Malezya'da Filipinler'e destek
Endonezya ve Malezya'da Filipinler'e destek

Manila'da yapılan görüşmede, tarafların dışişleri bakanları militan, para kaynağı ve silah akışını durdurma konusunda anlaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filipinler, Endonezya ve Malezya'nın sınırlarında militan, silah ve para kaynağı akışına ve aşırılıkçıların propagandalarına sona vermek için birlikte çalışacağı bildirildi.

Filipinler'in başkenti Manila'da Dışişleri Bakanı Alan Peter Cayetano, Endonezyalı ve Malezyalı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Tarafların üst düzey güvenlik yetkililerinin de katıldığı toplantının ardından yapılan açıklamada, görüşmede bölgede son zamanlarda meydana gelen saldırılar nedeniyle ortak harekat planının ele alındığı kaydedildi.

Filipinler Dışişleri Bakanı Cayetano, aşırılıkçılarla mücadelede askeri bir çözümün ötesine gitme konusunda anlaştıklarını açıkladı. Cayetano, özellikle genç insanlar için uyuşturucu, suç, fakirlik ve adaletsizliğin radikalleşmede büyük rol oynadığı konusunu görüştüklerini ifade etti.

Görüşmeye katılanlardan Genelkurmay Başkanı Eduardo Ano, DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentini bir aydır kuşatmasında tuttuğunu anımsatarak, "Marawi'deki başkaldırı nedeniyle burada yerlerinden edilenlerin Asya'ya gideceğini düşünüyoruz, Filipinler mıknatıs gibi." dedi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Marawi'deki saldırıyı kınadı ve yardım etmeye hazır olduklarını söyledi. Marsudi, "Sizin sorunlarınız Endonezya'nın ve aynı zamanda bölgenin sorunları." ifadesini kullandı.

Malezya Dışişleri Bakanı Anifah Aman da hükümetlerin militanlarla mücadele etmesinin oldukça güç olduğuna dikkati çekti.

Bu militanların ölmeye hevesli olduklarını, teknolojiyi ve sosyal medyayı mesajlarını daha hızlı iletmek ve dünya çapında militan toplamak için kullandığını dile getiren Aman, sapkın ideolojilerle motive olan teröristlerin başkaları ve kendileri için öldüğünü belirtti.

Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, yakın zamanda meydana gelen terör olaylarından ve şiddet içeren aşırılıktan duyulan endişe ile bunlarla mücadele için ortak stratejiler belirleme isteği vurgulandı.

Açıklamada, tarafların, olası tehditler konusunda istihbarat paylaşımını geliştirme, militan, para kaynağı ve silah akışını durdurma ve sosyal medya propagandalarının yayılmasını kontrol altına alma konusunda anlaştığı kaydedildi.

 



İlgili Konular filipinler Malezya endonezya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
Kazakistan'da TÜRKPA Toplantısı
Kazakistan'da TÜRKPA Toplantısı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da, TÜRKPA Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu 3. Toplantısı yapıldı.
Endonezya ve Malezya'da Filipinler'e destek
Endonezya ve Malezya'da Filipinler'e destek

Manila'da yapılan görüşmede, tarafların dışişleri bakanları militan, para kaynağı ve silah akışını durdurma konusunda anlaştı
Katar Airways American Airlines'ın yüzde 10'una talip
Katar Airways American Airlines'ın yüzde 10'una talip

Katar Havayolları'nın, sürpriz bir şekilde Teksas merkezli American Airlines'ın yüzde 10 hissesine talip olduğu belirtildi. İki şirketin CEO'su temaslarda bulundu
Guatemala'da 6 8 büyüklüğünde deprem
Guatemala'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Guatemala açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
quot İngillizler Brexit le büyük hata yaptı quot
"İngillizler Brexit’le büyük hata yaptı"

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Praet, "Bence İngilizler Brexit’le büyük bir hata yaptı. Hasar ortada, İngiltere ekonomisi şimdiden yavaşlıyor. Şu anki durum, sadece negatif etkiyi asgariye indirmekle ilgili" dedi
Almanya'da ev arayan Hanna'ya yer gösterme var ama İsmail'e yok
Almanya'da ev arayan Hanna'ya yer gösterme var ama İsmail'e yok!

Almanya'da yapılan ''Neden Hanna'ya yer gösterme var da İsmail'e yok'' konulu araştırmada, özellikle Türkler ve Arapların ev kiralama konusunda ayrımcılığa uğradığı ortaya çıktı
Yunanistan da üç gündür çöpler toplanmıyor
Yunanistan’da üç gündür çöpler toplanmıyor

Yunanistan’da greve giden temizlik işçileri protesto gösterisi düzenledi
Nijerya'da kabile kavgasında ölü sayısı 100'ü aştı
Nijerya'da kabile kavgasında ölü sayısı 100'ü aştı

Taraba Eyaletinde hayvan hırsızlığı ve otlak sorunu yüzünden çıkan çatışmalarda 100'ün üzerinde insan hayatını kaybetti.
İran'da Telegram yöneticileri açlık grevine başladı
İran'da Telegram yöneticileri açlık grevine başladı

İran'da gözaltında tutulan, anlık mesajlaşma uygulaması Telegram yöneticilerinin açlık grevine başladığı belirtildi
Avusturya İslami anaokullarına karşı
Avusturya, İslami anaokullarına karşı

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Kurz, İslami değerlerin verildiği anaokullarının yeterince Almanca eğitim vermediğini belirterek, "İslami kreşler olmamalı" dedi
ŞİÖ ülkelerinde 100 bin internet sitesi kapatıldı
ŞİÖ ülkelerinde 100 bin internet sitesi kapatıldı

ŞİÖ ülkelerinde 2016 yılında yaklaşık 100 bin internet sayfası aşırılık propagandası yaptığı iddiasıyla kapatıldı
Özbekistan'dan aktif dış politika hamlesi
Özbekistan'dan aktif dış politika hamlesi

Özbekistan Senato Başkan Yardımcısı Sadık Safayev, ülkesinin tüm ülkelerle faal bir dış politika izlemeye ve komşu ülkelerle tüm alanlardaki ilişkilerini geliştirmeye önem verdiğini belirtti.
Bulgaristan'da mevsimsel çalışmak için şartlar
Bulgaristan'da mevsimsel çalışmak için şartlar

Türk vatandaşlarının Bulgaristan’da mevsimsel çalışma izni almalarının şartları
Orta Afrika'daki çatışmada onlarca ölü
Orta Afrika'daki çatışmada onlarca ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin orta kesiminde iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada onlarca kişi hayatını kaybetti
Hindistan'dan Katar'daki vatandaşları için ek sefer
Hindistan'dan Katar'daki vatandaşları için ek sefer

Katar'a uygulanan hava sahası ambargosu yüzünden ülkeye tatile giden Hint vatandaşlarının Hindistan'a geri dönebilmelerini kolaylaştırmak için iki havayolu şirketi bayram öncesi ek sefer yapacak
ABD'den Türkiye'ye YPG mektubu
ABD'den Türkiye'ye YPG mektubu

ABD Savunma Bakanı Mattis, Milli Savunma Bakanı Işık'a gönderdiği mektupta, Türkiye'nin güvenliğine ilişkin dile getirilen endişelere yönelik yoğun ve kararlı tedbirler aldıklarını, YPG'ye verilen malzemelerin listesinin her ay düzenli olarak Türkiye ile paylaşılacağını bildirdi

Haberler

'Tsunami ilahi bir mesaj'
Tsunami ilahi bir mesaj'

Açe’deki tsunaminin 'gazi' camisi
Açe deki tsunaminin 'gazi' camisi

Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5 6 büyüklüğünde deprem

Endonezyalı yetimlerin umut ışığı 'İstanbul Yetimhanesi' | FOTO
Endonezyalı yetimlerin umut ışığı 'İstanbul Yetimhanesi' FOTO

Endonezya’da Ramazan'ın ilk cuma namazı
Endonezya da Ramazan'ın ilk cuma namazı

Endonezya’da büyük deprem
Endonezya da büyük deprem

Endonezya'da İslama hakaret eden validen istifa
Endonezya'da İslama hakaret eden validen istifa

Cakarta'nın Hristiyan valisi Ahok temyizden vazgeçti
Cakarta'nın Hristiyan valisi Ahok temyizden vazgeçti






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 