Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:11, 22 Haziran 2017 Perşembe
Orta Asya
16:52, 22 Haziran 2017 Perşembe

  • Paylaş
Kazakistan'da TÜRKPA Toplantısı
Kazakistan'da TÜRKPA Toplantısı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da, TÜRKPA Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu 3. Toplantısı yapıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Türk Dili Konuşan Devletler Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) önemini vurgulayarak, “TÜRKPA’nın genişletilmesi lazım.” dedi.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da, TÜRKPA Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu 3. Toplantısı yapıldı. Kazakistan Meclis binasında gerçekleşen toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov’un yanı sıra, Kazakistan ve Kırgızistan’dan milletvekilleri ve ülke temsilcileri katıldı.

Kıyıklık yaptığı açıklamada, TÜRKPA’nın önemini vurgulayarak, “Bu bölgede aynı dili konuşmasa bile, aynı dine, inanca sahip ve aynı kültürden gelen 7-8 devlet var. Bunların da eklenerek, TÜRKPA’nın genişletilmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

Günümüzde TÜRKPA’da hukuk, halkla ilişkiler ve diğer komisyonların faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Kıyıklık, toplantıda alınan kararların her ülkenin kendi parlamentolarına gönderildiğini aktardı.

Kıyıklık, bugünkü toplantıda yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verildiğine dikkati çekerek, yarın da atık ve genetikle ilgili görüşmeler yapacaklarını dile getirdi.

Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Emiraslanov, alternatif enerji kaynakları alanında fikir alışverişinde bulunduklarına işaret ederek, “Alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi ülkelerimiz için önemli bir konudur. Çünkü petrol, doğalgaz, kömür bitecek. Ancak güneş, su enerjisi kaynakları kullanılacak.” diye konuştu.

Toplantıda. bir sonraki toplantının Kırgızistan’da yapılması kararlaştırıldı.



İlgili Konular Kazakistan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Orta Asya Haberleri
Kazakistan'da TÜRKPA Toplantısı
Kazakistan'da TÜRKPA Toplantısı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da, TÜRKPA Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu 3. Toplantısı yapıldı.
Endonezya ve Malezya'da Filipinler'e destek
Endonezya ve Malezya'da Filipinler'e destek

Manila'da yapılan görüşmede, tarafların dışişleri bakanları militan, para kaynağı ve silah akışını durdurma konusunda anlaştı
Katar Airways American Airlines'ın yüzde 10'una talip
Katar Airways American Airlines'ın yüzde 10'una talip

Katar Havayolları'nın, sürpriz bir şekilde Teksas merkezli American Airlines'ın yüzde 10 hissesine talip olduğu belirtildi. İki şirketin CEO'su temaslarda bulundu
Guatemala'da 6 8 büyüklüğünde deprem
Guatemala'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Guatemala açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
quot İngillizler Brexit le büyük hata yaptı quot
"İngillizler Brexit’le büyük hata yaptı"

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Praet, "Bence İngilizler Brexit’le büyük bir hata yaptı. Hasar ortada, İngiltere ekonomisi şimdiden yavaşlıyor. Şu anki durum, sadece negatif etkiyi asgariye indirmekle ilgili" dedi
Almanya'da ev arayan Hanna'ya yer gösterme var ama İsmail'e yok
Almanya'da ev arayan Hanna'ya yer gösterme var ama İsmail'e yok!

Almanya'da yapılan ''Neden Hanna'ya yer gösterme var da İsmail'e yok'' konulu araştırmada, özellikle Türkler ve Arapların ev kiralama konusunda ayrımcılığa uğradığı ortaya çıktı
Yunanistan da üç gündür çöpler toplanmıyor
Yunanistan’da üç gündür çöpler toplanmıyor

Yunanistan’da greve giden temizlik işçileri protesto gösterisi düzenledi
Nijerya'da kabile kavgasında ölü sayısı 100'ü aştı
Nijerya'da kabile kavgasında ölü sayısı 100'ü aştı

Taraba Eyaletinde hayvan hırsızlığı ve otlak sorunu yüzünden çıkan çatışmalarda 100'ün üzerinde insan hayatını kaybetti.
İran'da Telegram yöneticileri açlık grevine başladı
İran'da Telegram yöneticileri açlık grevine başladı

İran'da gözaltında tutulan, anlık mesajlaşma uygulaması Telegram yöneticilerinin açlık grevine başladığı belirtildi
Avusturya İslami anaokullarına karşı
Avusturya, İslami anaokullarına karşı

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Kurz, İslami değerlerin verildiği anaokullarının yeterince Almanca eğitim vermediğini belirterek, "İslami kreşler olmamalı" dedi
ŞİÖ ülkelerinde 100 bin internet sitesi kapatıldı
ŞİÖ ülkelerinde 100 bin internet sitesi kapatıldı

ŞİÖ ülkelerinde 2016 yılında yaklaşık 100 bin internet sayfası aşırılık propagandası yaptığı iddiasıyla kapatıldı
Özbekistan'dan aktif dış politika hamlesi
Özbekistan'dan aktif dış politika hamlesi

Özbekistan Senato Başkan Yardımcısı Sadık Safayev, ülkesinin tüm ülkelerle faal bir dış politika izlemeye ve komşu ülkelerle tüm alanlardaki ilişkilerini geliştirmeye önem verdiğini belirtti.
Bulgaristan'da mevsimsel çalışmak için şartlar
Bulgaristan'da mevsimsel çalışmak için şartlar

Türk vatandaşlarının Bulgaristan’da mevsimsel çalışma izni almalarının şartları
Orta Afrika'daki çatışmada onlarca ölü
Orta Afrika'daki çatışmada onlarca ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin orta kesiminde iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada onlarca kişi hayatını kaybetti
Hindistan'dan Katar'daki vatandaşları için ek sefer
Hindistan'dan Katar'daki vatandaşları için ek sefer

Katar'a uygulanan hava sahası ambargosu yüzünden ülkeye tatile giden Hint vatandaşlarının Hindistan'a geri dönebilmelerini kolaylaştırmak için iki havayolu şirketi bayram öncesi ek sefer yapacak
ABD'den Türkiye'ye YPG mektubu
ABD'den Türkiye'ye YPG mektubu

ABD Savunma Bakanı Mattis, Milli Savunma Bakanı Işık'a gönderdiği mektupta, Türkiye'nin güvenliğine ilişkin dile getirilen endişelere yönelik yoğun ve kararlı tedbirler aldıklarını, YPG'ye verilen malzemelerin listesinin her ay düzenli olarak Türkiye ile paylaşılacağını bildirdi

Haberler

Astana havaalanına Nursultan Nazarbaev ismi verildi
Astana havaalanına Nursultan Nazarbaev ismi verildi

Kazakistan burkayı yasaklamaya hazırlanıyor
Kazakistan burkayı yasaklamaya hazırlanıyor

Kazakistan'ın umudu demiryolları ağı
Kazakistan'ın umudu demiryolları ağı

Astana'daki ŞİÖ Zirvesi sona erdi | FOTO
Astana'daki ŞİÖ Zirvesi sona erdi FOTO

Hindistan ve Pakistan ŞİÖ'ye artık tam üye
Hindistan ve Pakistan ŞİÖ'ye artık tam üye

Kazakistan'da yüksek sesle "Amin"e para cezası
Kazakistan'da yüksek sesle quot Amin quot e para cezası

Suriye konulu Astana görüşmeleri ertelendi
Suriye konulu Astana görüşmeleri ertelendi

Çin Devlet Başkanı Cinping Kazakistan’da
Çin Devlet Başkanı Cinping Kazakistan da






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 