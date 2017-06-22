16:52, 22 Haziran 2017 Perşembe

Kazakistan'da TÜRKPA Toplantısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Türk Dili Konuşan Devletler Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) önemini vurgulayarak, “TÜRKPA’nın genişletilmesi lazım.” dedi.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da, TÜRKPA Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu 3. Toplantısı yapıldı. Kazakistan Meclis binasında gerçekleşen toplantıya AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov’un yanı sıra, Kazakistan ve Kırgızistan’dan milletvekilleri ve ülke temsilcileri katıldı.

Kıyıklık yaptığı açıklamada, TÜRKPA’nın önemini vurgulayarak, “Bu bölgede aynı dili konuşmasa bile, aynı dine, inanca sahip ve aynı kültürden gelen 7-8 devlet var. Bunların da eklenerek, TÜRKPA’nın genişletilmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

Günümüzde TÜRKPA’da hukuk, halkla ilişkiler ve diğer komisyonların faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Kıyıklık, toplantıda alınan kararların her ülkenin kendi parlamentolarına gönderildiğini aktardı.

Kıyıklık, bugünkü toplantıda yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verildiğine dikkati çekerek, yarın da atık ve genetikle ilgili görüşmeler yapacaklarını dile getirdi.

Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Emiraslanov, alternatif enerji kaynakları alanında fikir alışverişinde bulunduklarına işaret ederek, “Alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi ülkelerimiz için önemli bir konudur. Çünkü petrol, doğalgaz, kömür bitecek. Ancak güneş, su enerjisi kaynakları kullanılacak.” diye konuştu.

Toplantıda. bir sonraki toplantının Kırgızistan’da yapılması kararlaştırıldı.