17:00, 22 Haziran 2017 Perşembe

Üniversite tercih kılavuzu yayımlandı





ÖSYM, üniversitelerin program ve kontenjan bilgilerini açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı. Buna göre, üniversite tercihleri, 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak.

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