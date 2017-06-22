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17:00, 22 Haziran 2017 Perşembe

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Üniversite tercih kılavuzu yayımlandı
Üniversite tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, üniversitelerin program ve kontenjan bilgilerini açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.

Buna göre, üniversite tercihleri, 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak.



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