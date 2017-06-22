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Afganistan
17:32, 22 Haziran 2017 Perşembe

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Afganistan'daki bombalı saldırıda ölü sayısı 31'e yükseldi
Afganistan'daki bombalı saldırıda ölü sayısı 31'e yükseldi

Helmand vilayetinin başkenti olan Leşkergah kentinde bir banka önünde bombalı araçla düzenlenen saldırıda 31 kişi öldü, 61 kişi yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afganistan'ın Helmand vilayetinin Leşkergah kentinde özel bir bankanın önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak yaptığı açıklamada, saldırıda 31 kişinin öldüğünü, 61 kişinin de yaralandığını belirtti.

Hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Zuvak, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Zuvak, hayatını kaybedenlerin çoğunun sivil olduğunu sözlerine ekledi.

Maaş sırasında bekliyorlardı
Saldırının devlet memurları ve öğretmenlerin bankadan maaşlarını almak için beklediği sırada gerçekleştiği bildirildi.

Saldırıyı üstlenen Taliban örgütü ise patlamada banka önünde bekleyen 73 güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti.



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