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05:00, 23 Haziran 2017 Cuma
Filistin
Güncelleme: 03:25, 23 Haziran 2017 Cuma

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Gazze'ye gönderilen yardımların dağıtımı başladı
Gazze'ye gönderilen yardımların dağıtımı başladı

Türkiye'den Gazze'ye ulaşan "Şefkat" gemisindeki insani yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtımı başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'den Gazze'ye ulaşan "Şefkat" gemisindeki insani yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtımına başlandı.

Türkiye'den yola çıkan ve önceki gün Aşdod Limanı'na ulaşan yardım gemisindeki malzemelerin, Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığı ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Gazze'de ihtiyaç sahiplerine dağıtımı dün itibariyle başladı.

Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, düzenlenen basın toplantısında, ramazanı ve bayramı zor şartlarda geçiren Gazze halkının en kısa sürede barış ve selamete ulaşmasına ilişkin temennilerini dile getirerek, "Gazzeli dostlarımıza üçüncü yardım gemisiyle bazı hediyeler ve insani yardım getirdik." dedi.

Türkoğlu, dağıtım işleminin Ramazan Bayramı'na kadar tamamlanacağını aktardı.

Mersin Limanı'ndan geçen pazar günü Gazze'ye doğru yola çıkan 113 metre uzunluğundaki Şefkat gemisi, dün Aşdod Limanı'na ulaşmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hazırlanan yük gemisinde, 50 bin adet muhtelif giyecek, 20 bin adet kırtasiye seti, 18 bin adet oyuncak, 50 bin adet gıda kolisi, bin 10 adet bisiklet, 5 bin ton un, 100 ton bisküvi, çikolata, kek, bin adet bayramlık giysi ve 100 adet tekerlekli sandalye bulunuyor. 

 



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