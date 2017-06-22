17:49, 22 Haziran 2017 Perşembe

Aydın'da göçmen kaçaklığı operasyonu



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Kuşadası'nda yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığında oldukları belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı. Geçişi organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında bulundukları belirlenen 5 yabancı uyruklunun yakalandı. Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Kadınlar Plajı mevkisinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında oldukları belirlenen 4 İran, 1 Irak uyruklu ile geçişi organize ettikleri belirlenen N.Ç, A.D ve M.A.D. yakalandı. A.D'nin üzerinde 6,12 gram metanfetamin ele geçirildi. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

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