Makedonyalı askerler Türkçe öğrendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Makedonyalı 20 asker, Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün verdiği Türkçe kursunu başarıyla tamamlayarak, sertifikalarını aldı.
Makedonya Savunma Bakanlığında düzenlenen törene, Türkçe kursunu tamamlayan askerlerin yanı sıra Makedonya Genelkurmay Başkanı Metodiya Veliçkovski, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Müsteşarı Tahir Bora Atatanır, Askeri Ataşe Yarbay Ruşen Abidinoğlu ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz katıldı.
Genelkurmay Başkanı Veliçkovski, buradaki konuşmasında, tüm ordu mensupları ve Makedonya halkı adına Türkiye'ye teşekkür ederek, Türkiye'de eğitim görmüş tüm Makedonyalı askerlerin orduda önemli görevler üstlendiğini söyledi.
Ordu mensuplarının birçok alanda gördükleri eğitimin önemine işaret eden Veliçkovski, "Dostluğumuzu derinleştirmek için bir sebep daha, Türkçe öğrenerek, dil engelinin üzerine köprü kurmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Üsküp Büyükelçiliği Müsteşarı Atatanır da Türkiye ile Makedonya arasındaki askeri ilişkilerin üst düzeyde olduğunu görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, bu ilişkilerin en önemli hedefinin, Makedonya'nın NATO'ya üyeliğinin sağlanması olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, bir süre önce Makedonya'ya yaptığı ziyarette de Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda Makedonya'ya verdiği desteği tekrarladığına işaret eden Atatanır, "Biz Türkiye olarak Makedonya'yı anayasal ismiyle tanımaktan gurur duyuyoruz." dedi.
Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Korkmaz da 2010 yılından beri Üsküp'te faaliyet gösterdiklerini anımsatarak, kurum olarak Makedonya Savunma Bakanlığının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, diğer kamu kurumları ve üniversiteler bünyesinde Türkçe eğitim çalışmaları yaptıklarını aktardı.
Enstitüsünün önceki yıllarda verdiği Türkçe kurslarını, yüzden fazla ordu mensubunun başarılı bir şekilde tamamladığı bildirildi.
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