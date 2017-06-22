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Şam'daki çatışmalarda 25 rejim askeri öldü
Şam'daki çatışmalarda 25 rejim askeri öldü

Şam'ın Cobar mahallesine saldıran Esed güçleri ile muhalifler arasında yaşanan çatışmalarda 25 rejim askeri öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de başkent Şam'da Cobar mahallesine yoğun şekilde saldıran Beşşar Esed rejimi güçleri ile muhalif askeri güçler arasında yaşanan çatışmalarda 25 rejim askerinin öldüğü bildirildi.

Cobar'daki Feylak er Rahman'ın saha komutanlarından Ahmed Ubeyde yaptığı açıklamada, "Esed güçleri 3 günden bu yana Cobar mahallesine yoğun şekilde saldırıyor. Bugün mahalle çevresinde yoğun çatışmalar yaşandı.'' dedi.

Rejim güçlerinin mahalleye Taybe, Menşura ile Abbasiyin garajları bölgesinden saldırmaya başladığının altını çizen Ubeyde, ''Esed güçleri üç gün boyunca mahalleye 400'den fazla havan topuyla saldırdı. Mahalle 40'tan fazla hava saldırısına maruz kaldı. Cobar çevresindeki çatışmalarda Feylek er Rahman'a ait birlikler 25 rejim askerini öldürdü. Bir tankı da imha etti.'' şeklinde konuştu.

Muhalif askeri birliklerin Cobar'da kazdıkları tünel ve evlerin çatılarından rejim güçlerinin saldırılarını püskürttüğünü belirten Ubeyde, ''Cobar'da Esed güçlerine büyük zayiat verdiğimiz gibi saldırılarını da önledik. Esed, Cobar'ı almak için tüm gücüyle mahalleye saldırıyor.'' sözlerine yer verdi.

Şam'ın doğusunda yer alan Cobar mahallesi, uzun zamandan beri rejim ile Esed güçleri yanlısı yabancı teröristlerin saldırılarına maruz kalıyor.



İlgili Konular esed Suriye
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