Mynamar'da 3 Arakanlı Müslüman öldürüldü

Mynamar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Agn Sang Suu Çi'nin ofisinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Bangladeş sınırındaki Mayu Dağları'nda bulunan kamplara düzenlediği operasyonda 3 Arakanlının öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgede keşfettikleri bir tünel ve çevresinde iki gün süren operasyonda, salı günü 1 çarşamba günü 2 Arakanlının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Öte yandan yine salı günü Maungdaw yakınında Kyungaung Köyü'ne yapılan baskında Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusunun (ARSA) finans sorumlusu Mavlavi Jirabhuman'nin evinde gözaltına alındığı ifade edildi.
Müslüman azınlığın yoğun olarak yaşadığı eyalette 2016 Kasım'ında sınır bölgesindeki kontrol noktalarına yapılan eşzamanlı saldırıların ardından güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlarda, Arakanlı Müslüman sivillere yönelik tecavüz, işkence ve keyfi tutuklamalar gibi hak ihlalleri dünya kamuoyunun gündemine gelmişti.
Mynamar'da güvenlik güçlerinin Arakan eyaletinde düzenlediği operasyonda 3 Arakanlı Müslüman öldürüldü
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