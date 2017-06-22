Güncelleme: 18:17, 22 Haziran 2017 Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'ı kabul etti





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 2 saat sürdü.

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