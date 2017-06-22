Kuzey Kore'ye göre Trump bir

Komünist Parti'nin yayın organı ‘Rodong Sinmun' gazetesinin bir makalesinde, ABD Başkanı Donald Trump "psikopat" olarak nitelendirildi.
Makalede,"Trump'ın dikkatleri ABD'deki sorunlarından başka bir yöne çevirmek için Kuzey Kore'ye saldırmayı planladığı ve psikopat Trump'ın izinden gitmesinin felaketle sonuçlanacağını Güney Kore'nin bilmesi gerektiği" belirtildi.
Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer silah denemeleri nedeniyle patlak veren Pyongyang yönetimi ile Washington arasındaki gerginlik, Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in Kuzey Kore'den döndükten sonra ölmesiyle daha da artmıştı.
Warmbier Kuzey Kore'de bir buçuk yıl hapis yattıktan sonra komaya girmiş ve ABD'ye dönüşünden kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.
Başkan Trump Amerikalı öğrencinin hayatını kaybetmesi üzerine de Pyongyang rejimini gaddarlıkla suçlayıp, bu gibi trajedilerin tekerrürünü önlemekte kararlı olduğunu açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sıromolotov, "Rusya Savunma Bakanlığına göre, geçen ay sonunda Rus Hava Kuvvetlerinin Rakka'nın güneyinde düzenlediği hava saldırılarında DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi büyük ihtimalle yok edildi" dedi.
Kuzey Kore yönetimi ABD Başkanı Trump'ı “psikopat“ olarak tanımladı
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