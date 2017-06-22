18:56, 22 Haziran 2017 Perşembe

Rusya'dan "Bağdadi Rakka'da öldürüldü" iddiası





Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sıromolotov, "Rusya Savunma Bakanlığına göre, geçen ay sonunda Rus Hava Kuvvetlerinin Rakka'nın güneyinde düzenlediği hava saldırılarında DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi büyük ihtimalle yok edildi" dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, Rus Hava Kuvvetlerinin Suriye'nin Rakka kentinde geçen ay düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın lideri Ebubekir Bağdadi'nin yüksek ihtimalle öldürüldüğünü söyledi. Sıromolotov, Ria haber ajansına verdiği röportajda, "Rusya Savunma Bakanlığına göre, geçen ay sonunda Rus Hava Kuvvetlerinin Rakka'nın güneyinde düzenlediği hava saldırılarında DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi büyük ihtimalle yok edildi." dedi. Bu bilginin değişik kanallardan teyit edilmeye çalışıldığını, doğrulanması halinde ise bunun Ortadoğu'da uluslararası teröre karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olacağını vurgulayan Sıromolotov, terör örgütlerindeki hiyerarşi ilişkisi nedeniyle, örgüt liderinin öldürülmesinin teröristlerin dağılmasında, aralarında korku ve paniğe sebep olmasında önemli bir etken olduğunu dile getirdi.

İlgili Konular Bağdadi Rakka rusya Sıromolotov

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.