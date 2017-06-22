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Ortadoğu
23:55, 22 Haziran 2017 Perşembe

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'Yemen’de El Kaide liderlerinden Evlaki öldürüldü'
'Yemen’de El Kaide liderlerinden Evlaki öldürüldü'
Foto: Arşiv

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'in Şebva ilinde düzenlenen hava saldırısında terör örgütü El Kaide’nin Şebva lideri Ebu Hattab el Evlaki'nin öldürüldüğünü açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, ABD kuvvetlerinin 16 Haziran'da Yemen'in Şebva ilinde aralarında El Kaide’nin Şebva lideri Ebu Hattab el Evlaki'nin de bulunduğu üç El Kaide mensubuna yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi. 

Açıklamada, "Saldırıda Arap Yarımadası El Kaidesi’nin Şebva ili lideri Hattab el Evlaki, iki yardımcısı ile birlikte öldürüldü." ifadesine yer verildi.

Evlaki’nin örgütün üst düzey yöneticisi olduğu kaydedilen açıklamada, kendisinin birçok terör saldırısı düzenlediği ve Yemen’in güneyinde istikrarsızlığı artırmak için çabaladığı belirtildi.

Açıklamada, ABD’nin hava saldırısını Yemen hükümeti ve Körfez'deki müttefikleri ile koordineli gerçekleştirdiği aktarıldı.



İlgili Konular Yemen el kaide Evlaki
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