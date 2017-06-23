00:12, 23 Haziran 2017 Cuma

Türkiye’de yazılan hurufat Benin’de cami oldu! | FOTO

İbrahim Ethem Gören/Dünya Bülteni

Hattat Mahmut Şahin ve öğrencilerinin geçtiğimiz yıl Deniz Feneri Derneği yararına düzenledikleri hayır sergisinin geliriyle Batı Afrika ülkelerinden Benin Cumhuriyeti’nde Hattat Hafız Osman Camii inşa edilerek ibadete açıldı.

Hat hocası Mahmut Şahin ile hayır sergileri ve Benin Hattat Hafız Osman Camii özelinde hasbihal ettik.

ÜSTADLARIN SADECE MEŞKLERİNİ DEĞİL MÜTEVAZI YAŞAM TARZLARINI DA ÖRNEK ALMALIYIZ

İbahim Ethem Gören: Mahmut Hocam takip ettiğim kadarıyla Türkiye’de hayır serilerini talebelerinizle birlikte siz başlattınız. Genel anlamda hayır sergileri fikri nasıl ortaya çıktı?

Hattat Mahmut Şahin: Biz günümüz sanatçıları ne yazık ki yazdıklarımız ile amel etmiyoruz. Bilenler, meşhur hattatlarımızdan Şevki Efendi’nin hayatını okuduğumuzda maişetini Musika-i Hümayun’da verdiği derslerden ve kendi ördüğü çoraplardan temin ettiğini; yazı talep edenlere fiyat vermediğini ne verirlerse kabul ettiğini ve bu parayı da Cerrahpaşa civarı ve Kastamonu Seydiler köyündeki fakirler arasında dağıttığını; hatta bunun vefatının ardından tuttuğu notlardan öğrenildiğini bilir. Bizler yalnız büyük üstatların meşklerini değil mütevazi yaşam tarzlarını da örnek olarak almalıyız.

KALEM, FIRÇA VE TEKNELERİMİZİ HAYIR HİZMETLERİNE ADADIK

Ben ve Türkiye’nin çeşitli illerdeki öğrencilerim bu esasları dikkate alıp kalemlerimizi, fırçalarımızı, teknelerimizi bu işe adadık. Şaşalı sergilerin yanında mütevazı hayır sergilerine de ağırlık verdik.

Kaç sergi oldu şimdiye dek?

Bu güne kadar 25’e yakın yardım sergisi açtık.

İlk serginizin konusu neydi?

İlk sergimizi Deniz Feneri Derneği ile yaptığımız, tamamı iyilik üzerine Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerif ve kelam-ı kibarlardan oluşan bir sergiydi. Onu, İHH İnsani Yardım Vakfı, Can Suyu dernekleri sergileri izledi. Pekay (Polis Eşleri kaynaşma ve Yardımlaşma derneği) Kütahya Sakatlar Derneği, Emet Sakatlar Derneği yine İHH Sivas şubesi yetimler masası yararına sergilerimiz oldu.

Benin Camii hayır sergisine nasıl hazırlandınız? Kaç eser vardı?

Deniz Feneri Derneği yararına Yeni Cami Hünkâr Mahfili’nde açılışını yaptığımız bir yardım sergisinde dernek başkanı Av. Mehmet Cengiz Bey’le bir sohbette benim ve öğrencilerimin hayali olan cami projesini dile getirdim. Kendisi de dernek olarak “Afrika’ya Yüz Mescit Yüz Su Kuyusu” projelerinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine bir tane mescid ve bir tane su kuyusuna talip olduğumuzu söyledim. O da memnuniyetle kabul etti. Fakat Anadolu’nun çeşitli illerindeki derneklerimizin malum olunduğu üzere parasal gücü yok denecek kadar az. Ancak bir sergi geliri ile bunu yapabileceğimizi kendisine aktardım. Vardığımız mutabakattan sonra öğrencilerime levhaları hazırlattım. Takribi 50 kadar eser vardı. Bu eserler arasında yine memleketimizin çeşitli illerdeki sanatçı dostlarımızın eserleri de mevcuttu.

Sergiye rağbet nasıldı? Sanatseverlerin ve hayırsever işadamlarının bu ilgisini nasıl telif ediyorsunuz?

Sergimize rağbet oldukça iyi idi. Başta ülkemizin en önemli işadamlarından Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker Bey olmak üzere çeşitli hayırsever işadamı ve sanatçılar katıldı. Allah onlardan razı olsun. Şimdiye kadar bizleri hiç mahcup etmediler.

Öğrencilerinizle birlikte yazdığınız hurufat Türkiye’den binlerce kilometre uzakta bir camiye dönüştü. Hayır sergileri hakkındaki kanaatlerinizi işitmek isterim.

Allah cümle Müslüman âleminin yardımcısı olsun.

YAŞAMAK GEREK…

Âmin…

Böyle bir şeye vesile olmak dil ile anlatılacak bir şey değil. Ancak yaşamak gerek. Allah katkıda bulunan sanatçı dostlarımızdan ve öğrencilerimden razı ve hoşnut olsun.

Âmin. Sergilerin devamı gelecek mi?

Allah nasip ederse hayır sergilerine devam edeceğiz. Bunu bana itimat eden ve her türlü desteği veren öğrencilerime ve tabi ki Mevlama güvenerek veriyorum

Benin Hafız Osman Camii’nin mimari özellikleri hakkında genel bilgiler verir misiniz?

Benin Hattat Hafız Osman Camii klasik Afrika Cami mimarisinde mütevazı bir yapı. Deniz Feneri Derneği projenin taslağını tarafıma yolladı. Onlar buradaki fiziki ve sosyal meselelere daha hâkim oldukları için bize düşen, onlara tabi olmaktı.

KÜÇÜKKÖY’DEN ZER SANAT’TAN BENİN CAMİİ’NE TEZYİNAT DESTEĞİ

Cami yazılarına; cihar-ı yâr-i güzîn levhalarında kimler ketebe koydu?

Cami içindeki yazılar fakire ait. Uygulamalar, oğlum Enes Şahin’in de sahibi olduğu Zer Sanat tarafından yapıldı. Ben ve öğrencilerimin adeti üzere “bir cami ve birçok imza” geleneğini bu camide yapamadık maalesef.

DURMAK YOK; YOLA DEVAM…

Neden?

Çünkü şu an itibariyle Bursalı sanatkar Demir Ali Kurtulmuş Bey’in koordinasyonunda Adıyaman’a 12; Çanakkale’ye 2 toplamda 14 caminin yazılarını bilâ ücret tamamlıyoruz. Yani durmak yok hayra devam.

Açılışta neler yaşandı? Nasıl bir halet-i ruhiye ile kurdelayı kestiniz?

Bunu tariften inanın ki acizim. Bana ve benim gibi düşünen dostlarıma bu günleri yaşattığı için Mevla’ya sonsuz şükürler olsun. Dostlarım bilirler, kurdele kesmeye meraklı değilim, ama bu çok başka bir duygu imiş.

Yerli köy halkı, çocuklar, yaşlılar, kadınlar açılışta bulundular. Deniz Feneri Derneği’nin erzak ve sadaka dağıtımı oldu. Kızım Esma Şahin’in kendi tasarrufu ile yolladığı şeker, oyuncak araba ve bebekler de bambaşka bir duygu seli estirdi.

Açılışta yerel kral ve imamlar bulundu. Beraber geldiğimiz ve eşi, Fatma Nevhilal Hanım için kız kuran kursu açan Av. Hüseyin Palan Bey, insanın parasal zenginliğinden ziyade gönül zenginliği olması gerektiğini söyledi.

Benin’de nasıl bir dini kimlikler var?

Dünyanın dört bir tarafında Müslümanlar mazlum. Burada da öyle. Benin, Fransız sömürgesi bir ülke ve halkın yüzde 25’i Müslüman. Yüzde 40 Hristiyan ve gerisi putperest. Kilisenin hâkimiyetini her yerde görüyorsunuz. Ama Müslümanların gayreti ve Mevla’mın inayetiyle onların 10’u, bizim 1’iimiz hükmünde bereketli değil.

BENİN’DE SU KUYULARI HER ŞEYDEN DAHA ÖNEMLİ

Cami müştemilatına bir de su kuyusu açtınız. Bölge halkının içme suyu ihtiyacını nasıl karşılıyor? Halkın içme suyuna ulaşma konusunda sıkıntıları var mı?

Afrika'nın en yeşil ve en çok yağmur alan ülkelerinden biri Benin. Ama maalesef temiz su kaynakları çok sınırlı. Su kuyusu burada her şeyden önemli. Taşıma su ile ihtiyaç gideriliyor. Su kuyusu açılan yer köyün merkezi oluyor.

Hattat Hafız Osman’ın ismi nasıl ortaya çıktı?

Kuran'ı Kerim’e çok büyük hizmetleri olan bir hattatımız Hafız Osman Efendi. Kendisine “Pir-i Sânî” deniliyor. 1642'de dünyaya teşrif eden Hafız Osman Efendi, Aklam-ı Sitte’de Şeyh Hamdullah’tan sonraki en önemli değişiklikleri gerçekleştirmiştir. Derviş Ali Efendi ve Suyolcuzade Mustafa Eyyubi Efendi’den yazı meşk eden Hafız Osman Efendi, Şeyh Hamdullah’ın üslubunu derinlemesine öğrenebilmek için Nefeszade İsmail Efendi’den de dersler almıştır. Hocalarının vefatından sonra kendi üslubunu ortaya koyarak sanatını gittikçe geliştirmiştir. 1698 yılında Rahmet-i Rahman'a kavuşmuştur.

AMASYA’YA ŞEYH HAMDULLAH CAMİİ GELİYOR!

Hafız Osman’dan sonra hat sanatının önemli üstadları için de cami/mescid çalışmalarınız olacak mı?

Bu bizim ilk cami projemiz değil. Daha önce projesini Mimar Sümeyye Yüksel ve arkadaşlarına çizdirdiğimiz Şeyh Hamdullah Efendi Camii, Allah nasip ederse Kuveyt Türk Katılım Bankası genel müdür yardımcısı Arslan Demir Bey’in gayretleri ile “Şeyh”in memleketi Amasya’ya yapılacak.

ŞEVKİ EFENDİ: MEVLAM BU ELE KABİLİYETİ FAKİRLERE VESİLE OLSUN DİYE VERDİ

Bizler düzgün birer mezar taşı bile olmayan, ama kendilerini İslâm medeniyetinin hizmetine adamış büyüklerimizi rahmeti kesile kılarak mütemadiyen anmak istiyoruz.

Son olarak ilave etmek istediğiniz hususlar var mıdır?

Şevki Efendi rahmetlinin bir sözü ile bitirmek isterim. "Mevla’m bu ele kabiliyeti fakirlere vesile olsun diye verdi.”