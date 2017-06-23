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Adana'da 500 polisli PKK/KCK operasyonu: 31 gözaltı
Adana'da 500 polisli PKK/KCK operasyonu: 31 gözaltı

Adana'da PKK/KCK adına eylem yaptığı iddia edilen kişilere yönelik helikopter destekli operasyonda 31 şüpheli yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Adana'da PKK/KCK adına eylem yaptığı iddia edilen kişilere yönelik helikopter destekli operasyonda 31 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde önceden belirlenen 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ekiplerinin uzun namlulu silahlarla sokak başlarında önlem aldığı çalışmalarda, ekipler bazı evlere kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.

Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda 500 polis görev aldı.

Operasyon kapsamında, PKK/KCK adına eylem yaptığı ileri sürülen aralarında kadınların da olduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



İlgili Konular Adana PKK/KCK operasyonu
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