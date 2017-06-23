08:55, 23 Haziran 2017 Cuma

Danimarka Afganistan'a asker gönderme kararını erteledi



Foto: Arşiv

Danimarka'nın ABD'den gelen talep üzerine Afganistan'a 55 asker gönderme kararını askıya aldığı ve NATO'nun konuyla ilgili kararına göre adım atacağı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Danimarka'nın ABD'den gelen talep üzerine Afganistan'a 55 asker gönderme kararını askıya aldığı ve NATO'nun konuyla ilgili kararına göre adım atacağı bildirildi. Danimarka Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, hükümetin aldığı Afganistan'a 55 asker gönderme kararının ertelendiğini söyledi. Samuelsen, Danimarka'nın NATO üyesi ülkelerin bölgeye göndereceği asker sayısı belli olduktan sonra kararını vereceğini açıkladı. Afganistan'da iç savaşın yıllardır sürdüğünü hatırlatan Samuelsen, ufukta bir çözüm görünmemesine rağmen Danimarka hükümetinin Afganistan'daki koşulların dengelenmesi yönünde katkı vermeye istekli olduğunu dile getirdi. "BAŞKA ÜLKELERE GÖNDERİRSE BİZ DE GÖNDERECEĞİZ" Danimarka Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, başka ülkeler de Afganistan'a asker gönderecek olursa kendilerinin bu konuda adım atacağını ifade etti. Frederiksen, bunun gerçekleşmesi halinde Afganistan'a gönderecekleri askerlerin başkent Kabil'de koruma, güvenlik ve nakliyat alanlarında görev yapacağını belirtti.

İlgili Konular ABD Danimarka Afganistan

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.