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6 ildeki terör operasyonlarında 53 terörist etkisiz hale getirdi
6 ildeki terör operasyonlarında 53 terörist etkisiz hale getirdi

Güvenlik güçleri tarafından 15 Haziran'dan düne kadar düzenlenen operasyonlarda üçü lider kadroda yer alan ve aranan teröristler listesinde bulunan toplam 53 terörist etkisiz hale getirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Siirt'te son bir haftada düzenlenen operasyonlarda üçü lider kadroda yer alan ve aranan teröristler listesinde bulunan toplam 53 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde PKK'ya karşı yürütülen mücadele ile Fırat Kalkanı harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, bölücü örgütün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük öneme sahip olan, özellikle Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Siirt bölgelerini teröristlerden temizlemek ve gelecek döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam ediliyor.

Bu kapsamda, 15-22 Haziran tarihlerinde, Şırnak Beytüşşebap Bestler-Dereler, Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Lice, Bingöl Genç, Elazığ Arıcak ve Siirt Pervari bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda, üçü lider kadrosundan, aranan teröristler listesinde gri listede yer alan Sefkan kod adlı Kenan Kahraman, sözde Şenkaya-Göle sorumlusu Hakkı kod adlı Yasin Atsak ile yeşil listede yer alan sözde Sarıkamış-Şenkaya-Göle sorumlusu Alişer kod adlı Zeynal Leblebici dahil 53 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda bir tanksavar füzesi, üç doçka uçaksavar makineli tüfek, üç roketatar, 4 makineli tüfek, 19 piyade tüfeği, iki keskin nişancı tüfeği, 6 tabanca, 9 av tüfeği ve 47 el bombası ele geçirildi, 17 el yapımı patlayıcı imha edildi. Ayrıca, 3 bin 890 kilogram amonyum nitrat, 463 tüp, 22 havan mühimmatı, 25 roketatar mühimmatı, 5 mayın, 5 bin 123'ü piyade tüfeği mühimmatı olmak üzere yaklaşık 10 bin hafif silah mühimmatı ile patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda kablo ve fünye ele geçirildi.

İmha edilen sığınak, barınak, mağara ve depolar

Operasyonlarda, teröristlerce kullanılan 58 sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik operasyonlar ve sınır hattında alınan tedbirler sonucu 3 milyon 655 bin 301 kök kenevir, 8 bin 857 kilogram toz ve 2 bin 767 kilogram kubar esrar, 7 bin 400 litre akaryakıt ile 34 bin 480 paket kaçak sigaraya el konuldu.

Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 7 bin 851 kişi yakalandı.

Son bir haftadaki operasyonlarda 10 asker şehit oldu, 36 asker yaralandı.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlar

Öte yandan, dün 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığınca icra edilen "Şehit Piyade Yüzbaşı Özgür Özekin-2 Operasyonu"nda Irak'ın kuzeyinde, Nirva Seytu Dağı batısında; 4 odalı, 35 metre uzunluğunda ve kazısı bitmemiş 4 koridordan oluşan bir mağara tespit edildi. Bu mağarada iki elektrikli kırıcı-delici, bir el arabası, bir jeneratör ve patlayıcı düzenekleri bulundu.

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesiyle Azez ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

El Bab ilçe merkezinin yanı sıra Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama-temizleme çalışmaları sürdürüldü. PKK/PYD mensubu teröristlerin Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.

Terör örgütünün lojistik desteğine son yılların en büyük darbesi vuruldu

Bilgilendirmede, operasyonlar sonucu bölücü terör örgütüne ağır darbe vurulduğu belirtildi. Özellikle Şırnak başta olmak üzere yurdun doğu illerinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda ele geçirilen silah, teçhizat, mühimmat ve malzemeler ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı göz önüne alındığında, yürütülen operasyonların başarısı ve caydırıcılığının terör örgütü üzerindeki baskısını her geçen gün giderek artırdığı vurgulandı.

TSK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliği ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesinin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceğine dikkat çekildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "Son yılların en büyük darbesini alan ve elemanlarının büyük bir bölümünü yitiren, özellikle lider kadrosundaki kayıpları ile zor durumda kalan, yeni katılım olmaması nedeniyle bu kayıplarını da tamamlayamayan PKK son aylarda oldukça güç duruma düşürülmüştür." ifadesi kullanıldı.

 



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