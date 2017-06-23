09:50, 23 Haziran 2017 Cuma

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 23 Haziran 2017

Dünya B

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Aleksandar Vucic'in Sırbistan Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Sırbistan Sarayı'nda düzenlenecek törene katılacak.

(Belgrad)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek, Kaya Termal Otel'de şehit aileleriyle iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/10.00/İzmir/20.47)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünü dokuzuncu günde Bolu'da sürdürüyor.

(Bolu/09.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin annesi Şükran Özhaseki'nin cenazesi, Camii Kebir'de cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.

(Kayseri/12.47)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Vezirköprü ilçesinde Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe'nin cenaze törenine ve "Samsun Büyük İl İftar Programı"na katılacak.

(Samsun/12.47/20.19)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde "Subay Adayı Öğrencilerin Diploma Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Valiliği, Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'ni ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, DSİ tesisleri toplu temel atma ve orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı merasimi ile iftar programına katılacak.

(Edirne/16.45-21.00)



EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Akçakoca AK Parti İlçe Teşkilatı'nın iftar programına iştirak edecek.

(Düzce/20.39)

2- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Belçika’nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Pieter de Crem ve Ticaretten Sorumlu Komiser Cecilia Malmström ile görüşecek, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ile bir araya gelecek, Türk basınının temsilcileriyle toplantı gerçekleştirecek.

(Brüksel)

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, seramik sergisi açılışına katılacak, Yeşilyurt Dini Hizmetler Vakfı Karslı Hoca Medresesi'ni ziyaret edecek, Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliğinin iftarı ile Yeşilyurt Belediyesi Kiraz Yarışması programına iştirak edecek.

(Malatya/14.30-21.00)

4- TÜİK, haziran ayı sektörel güven endekslerini, mayıs ayı konut satış ile geçen yıla ilişkin su ürünleri istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- AB liderler zirvesinin ikinci ve son gününde terörle mücadele, göç, Brexit ve ekonomi konuları gündemde olacak.

(Brüksel)

2- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad)



GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ulu Camii'de cuma hutbesi irad edecek, valilik ve belediye başkanlığına ziyarette bulunacak, Müftülükte din görevlileriyle buluşacak.

(Zonguldak/13.00/14.30/15.00/16.00)



KÜLTÜR SANAT

1- "8. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" Zorlu PSM'de sahnelenecek "Faust" operasıyla sona erecek.

(İstanbul/20.00)

SPOR

1- Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 1. Lig Yarışmaları Finlandiya'da başlayacak.

(Vaasa/13.10)