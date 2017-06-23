10:11, 23 Haziran 2017 Cuma

Türkiye'den Yunanistan'a Ayasofya kınaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Ayasofya'da Kuran-ı Kerim ve ezan okunmasına yönelik açıklamalarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim ve ezan okunmasına yönelik açıklamasını kınıyoruz. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk halkının kutsal Ramazan ayını ve Kadir Gecesini kutlamak yerine Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim ve ezan okunmasını çarpıtmak yoluna gitmiştir. Temel insan hakları arasında bulunan dini özgürlükler konusunda Yunanistan’ın karnesi ortadadır." ifadelerine yer verildi.

Yunan makamlarının ülkedeki Müslüman Türk azınlığı dini özgürlükler konusunda gittikçe artan baskıya maruz bıraktığı ve olağan görevlerini yerine getirdiği için seçilmiş müftüler hakkında davalar açtığı vurgulanan açıklamada, ibadete açık bir caminin bulunmadığı Selanik’te Müslümanların Ramazan Bayramı'nda, tarihi camilerden birinde namaz kılma taleplerinin bu yıl da olumsuz karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle, başkentinde henüz ibadete açık bir cami de bulunmayan Yunanistan’ın açıklamasında belirttiği dinler arası diyalogdan ne anladığı, soru işaretine sebep olmaktadır. Bu çerçevede, Yunanistan’ı çağdaş, bütün dinlere saygılı ve demokratik bir ülke olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

YUNANİSTAN RAHATSIZ

Yunanistan muhalefet partisi Yeni Demokrasi de bir açıklama yayınlayarak, ''Bu hareket kışkırtıcı, anlaşılmaz ve dünyanın dört bir yanındaki Ortodokslara karşı saygı eksikliğinin bir göstergesidir; bu da Türkiye’nin Avrupa süreciyle uyuşmamaktadır” denildi.

Geçen sene de düzenlenen Kadir Gecesi programı bu yıl da Yunanistan'ı rahatsız etti. Programı kınamaya kalkışan Yunan Dışişleri, uluslararası toplumu ayağa kaldırmaya çalıştı.

Yunanlılar açıklamalarında Ayasofya'nın UNESCO'nun Dünya Kültür mirası içinde olduğunu ve Türklerin burada Kuran okuyup namaz kılarak ve buna benzer aktiviteler yaparak onu Camiye çevirmek istediklerini iddia etmekteler. Bu iddianın peşinden de bu hareketlerin Ululslararası Camiaya adeta bir hakaret gibi olduğunu da ifade ediyorlar.

482 YIL CAMİ İDİ

Bulunduğu konum ve tarihi geçmişi itibariyle adeta bütün dünyanın gözü üstünde olan Ayasofya'nın yapımına 23 Şubat 532'de başlanmış. 5 yıl 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak büyük bir törenle, 27 Aralık 537' de ibadete açılmış. 916 Yıl kilise olarak hizmet veren yapı, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul'un fethiyle camiye çevrilerek 482 yıl cami olarak kullanıldı. Ayasofya halen müze olarak hizmet veriyor.

Türkiye'nin modernleşme sürecinde dış ülkelerin de yoğun baskısıyla 1935'de Müze haline çevrilen bu Cami, mevcut haliyle Müslümanlar için ciddi bir hüzün kaynağı oluşturuyor. İçinde diğer Cami ve mescitler gibi düzenli ibadet edilememesi, Cami değil müze olarak kabul edilmeye özellikle özen gösterilmesi, üstüne üstlük Fethin önemli sembollerinden biri olan bu mekanda bazı önemli zamanlarda bile en ufak ibadetin bu tarz karşı koyuşlarla engellenmeye çalışılması vatandaşlar arasında tepki topladı.

Vatandaşlar tepkilerini dile getirirlerken : 'Ayasofya UNESCO kültür mirası içinde yer alsa da o mekan bizim için 500 yıla yakın Cami olarak kullanılmış bir ibadethanedir. Her ne kadar 1935'de Müze yapıldıysa da gönüllerde hala Camiidir. Batılı devletlerin ve özellikle de Yunanlıların zaten en büyük korkuları da buranın tekrar Camii olarak kullanılmasıdır. Onun için buradaki en ufak harekete bile hemen tepki vermektedirler. Kendi ülkelerindeki Camii minarelerinin yüksekliklerinde santimetre hesabı yapan, yüzyıllarca Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Selanik'de ezan okunan bir tane minareye, içinde namaz kılınan bir tane camiye izin vermeyen Yunanistan'ın Fethin sembolu olan Ayasofya'da Ramazan ayında Kur'an okunmasına söz söylemesi esasında Müslümanları tahrik edici bir mahiyet arz etmektedir' diyen ifadeler kullandılar.